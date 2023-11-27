綠電信保機制 44企業受惠

經濟部主導綠電CPPA信保機制方案即將端上檯面。規劃由國內八大行庫對購電企業的購售電合約（CPPA）提供信用擔保，由國家融資保證中心再保，一次開立20年保障期。

此機制將使包括聯電、友達、群創、日月光、台塑、長春等國內44家大型企業集團受惠，而離岸風電區塊開發3-1期、3-2期得標開發商亦可以因此取得融資。

群創表示，「綠電信保機制」實施後，有助橋接供、購電企業信評需求落差，提高開發商投資誘因暨降低企業購買綠電難度。群創將研議未來綠電購買規劃。

經濟部已公告離岸風電3-2期選商規則，預計2024年4月投標。已決標的3-1期開發商預計在2024年第1季取得融資，「綠電CPPA信保機制」迫在眉睫，經濟部已與財政部、國發會、八大行庫、及開發商完成協商，預計年底前上路，目標是2024年6月前、3-1期開發商融資到位前，八大行庫就要開出履約保證函。

因國內大型企業集團都有買綠電需求，融資銀行要求開發商簽訂CPPA企業需具備國際信評，才能取得風場開發融資，但國內大型企業集團除台積電外，幾乎無國際信評，因此由國家成立CPPA綠電信保機制，提供購電企業CPPA信用擔保；購電企業若因營運困難發生不給付情形，由綠電信保機制和八大行庫代償，並搭配台電餘電回購及轉售機制。

簡言之，運作方式是：要買綠電企業要向已與國家融保中心簽約的八大行庫先繳保費，八大行庫向融保中心申請融保，融保中心出具保函給八大行庫，八大行庫再對購電企業的CPPA提供信用擔保；風電開發商可憑有國家保證的CPPA取得專案融資。當企業無法支付買綠電費用，綠電信保機制就會介入，保額八成由融保中心代償，銀行則負擔二成，單一企業保額上限80億元。

據了解，風電開發商對此機制相當肯定，認為值此高通膨、高利率的大環境，政府任何協助措施對風電開發都是有助益。

依規劃，兩類購買綠電企業的CPPA可望得到信保擔保。第一是長期或短期信評達twBBB-級或短期債務信用評等達twA-3級（含）以上；第二類是同一集團企業過去五年平均每年用電量逾5億度以上。依去年用電，國內有約44家企業集團年用量逾5億度以上。

經過協商，國發基金出資90億元，以十倍計算，融保中心承保額度900億元，融保機制一開立保函就是20年，八大行庫已同意比照辦理。

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