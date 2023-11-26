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網友連署反印度移工 勞部：致力消除疑慮

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導

台灣、印度預計年底前簽署勞務合作備忘錄，漸進式定額引進印度移工，不過消息傳出後，有網友發起「反對增加新移工國 」連署，號召十二月三日上街遊行。對此，勞動部官員表示，尊重民眾表意自由，勞動部將致力消除國人疑慮，不會因國內反對意見就停止或加速腳步，台印雙方合作「會在既有步調進行協商」。

「反對增加新移工國」活動總召Yuna表示，不是光靠增加移工數量就能解決缺工，團隊主張開發新來國源不該如此倉促，應優先解決國內移工勞動條件惡劣、逃逸移工等問題，制定移工管理專法、提升移工權益保障等。

長期爭取移工權益的台灣國際勞工協會(TIWA)則聲明，不反對開發新來源國，也不反對任何國籍的勞工來台工作，但政府必須做到外籍勞工與本國勞工同工同酬、同權，才能帶動台灣勞動環境提升。

對於反對聲音，勞動部次長陳明仁回應，會進一步了解反對團體訴求，也呼籲國人不該對特定國家人民有歧視性看法，勞動部會做好把關、管理。

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