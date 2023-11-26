台灣168／六都囤房稅每戶估增2.6萬

經濟日報／ 本報訊
六都囤房稅，每戶估增2.6萬。 （聯合報系資料庫）
六都囤房稅，每戶估增2.6萬。 （聯合報系資料庫）

囤房稅2.0修法通過立法院初審，財政部強調，修法對多屋族有感加稅，尤其針對新建房屋，以六都來看，財政部估平均每戶稅負增加2.6萬餘元，增加近八成；非六都則增加近1.2萬元，更是幾近翻倍加稅。

國銀海外分、子行盈餘攀高

金管會公布國銀海外分、子行獲利概況，國銀在香港、新加坡兩市場大賺，推升今年前三季國銀海外分子行稅前盈餘662.8億元，創史上同期新高，已達去年全年獲利的96%，香港市場狂賺364億元攀峰，貢獻占比逾半，重返「獲利金雞母」地位。

10月信用卡簽帳金額大增

統計10月全體國銀信用卡簽帳金額刷破3,700億元，月增逾15%，創史上第三高、歷年同期新高紀錄，前十月信用卡刷破3.4兆元，也創歷史同期新高。

冬季航班平均每周2,393班

冬季航班，平均每周2,393班。 （聯合報系資料庫）
冬季航班，平均每周2,393班。 （聯合報系資料庫）

疫後航空觀光快速復甦，據交通部最新統計，今年冬季班表平均每周飛航2,393班，較今年夏季班表平均每周增加272班，並為疫情前2019年平均每周航班數的81%，若無重大國際事件或突發狀況發生，預期明年夏季航班將會再成長。

立法院 房屋

延伸閱讀

明年免稅額、標扣、薪所扣除額調高 後年報稅適用

一次讀懂囤房稅2.0！租屋黑市問題有望減緩 專家解讀租金走向

【專家之眼】煎水作冰的囤房稅2.0

時力黨團批院版囤房稅改革打假球 對投資客不痛不癢

相關新聞

AI醫療 大廠搶攻新藍海

台灣醫療科技展登場倒數計時，今年規模上看二千五百個攤位，包括醫院、科技業到生技業參展成長超過百分之一百廿，科技大廠全面啟...

醫療科技展 AI題材紅火

第七屆台灣醫療科技展將在11月30日起一連四天舉辦，主辦單位生策會表示，今年展會將聚焦智慧醫療、精準醫療及全齡醫療三大主...

中經院周五發布 台灣可能連九月緊縮

中華經濟研究院12月1日將發布11月台灣製造業採購經理人指數（PMI）。由於景氣復甦訊號若隱若現，近期出口再度翻黑、外銷...

台灣168／六都囤房稅每戶估增2.6萬

囤房稅2.0修法通過立法院初審，財政部強調，修法對多屋族有感加稅，尤其針對新建房屋，以六都來看，財政部估平均每戶稅負增加...

每周一勢／化學材料業產值 年減7.5%

經濟部指出，2021年隨著全球經濟進入疫後復甦期，加上國際油價上漲，推升化學材料業價量齊揚，產值重回2兆元，年增51.3...

精準醫療 數位孿生兵家爭

AI除在智慧醫院、數據分析、醫療診斷及預估可望有所突破，在元宇宙與數位孿生（Digital twin）上，也成為兵家必爭應用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。