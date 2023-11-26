台灣168／六都囤房稅每戶估增2.6萬

囤房稅2.0修法通過立法院初審，財政部強調，修法對多屋族有感加稅，尤其針對新建房屋，以六都來看，財政部估平均每戶稅負增加2.6萬餘元，增加近八成；非六都則增加近1.2萬元，更是幾近翻倍加稅。

國銀海外分、子行盈餘攀高

金管會公布國銀海外分、子行獲利概況，國銀在香港、新加坡兩市場大賺，推升今年前三季國銀海外分子行稅前盈餘662.8億元，創史上同期新高，已達去年全年獲利的96%，香港市場狂賺364億元攀峰，貢獻占比逾半，重返「獲利金雞母」地位。

10月信用卡簽帳金額大增

統計10月全體國銀信用卡簽帳金額刷破3,700億元，月增逾15%，創史上第三高、歷年同期新高紀錄，前十月信用卡刷破3.4兆元，也創歷史同期新高。

冬季航班平均每周2,393班

冬季航班，平均每周2,393班。 （聯合報系資料庫）

疫後航空觀光快速復甦，據交通部最新統計，今年冬季班表平均每周飛航2,393班，較今年夏季班表平均每周增加272班，並為疫情前2019年平均每周航班數的81%，若無重大國際事件或突發狀況發生，預期明年夏季航班將會再成長。

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