聽新聞
test
0:00 / 0:00
台經院：景氣最差已過 將U型回升
台經院昨發布十月景氣動向調查，台經院院長張建一表示，電子業十月庫存降至半年新低，景氣慢慢變好，最差已過去，「目前處於轉折點」，預計景氣趨勢會以Ｕ型回升。
勞動部昨日公布最新無薪假統計顯示有四○五家事業單位正實施減班休息，製造業仍是重災區，實施人數高達一萬三百八十四人。
台經院表示，國內製造業因全球經濟動能平緩，使十月出口再度轉為衰退，外銷訂單與生產指數雖續呈負成長，但受惠比較基期低、高效能運算需求成長，減幅逐步收斂。
台經院景氣預測中心主任孫明德表示，製造業測驗點雖結束連三個月上揚，但只降○點三八點，且廠商對未來半年看壞比率減、看好變多，應屬持平，估景氣「內溫外冷」。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 預算700萬買房「要選淡水或基隆？」 眾人2理由秒選淡水
▪ 「最大嫌惡設施」搬遷！北市這裡房價年漲2成跳8字頭
▪ 透天不夯了？16縣市總價下跌 僅這縣市逆勢上漲13％
▪ 青埔特區建設不少「還缺什麼？」 眾人點名這1項：可快速發展
▪ 網曝超狹窄廁所「僅一個馬桶寬」 網笑翻：帝王登基儀式感
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言