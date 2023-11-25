台經院：景氣最差已過 將U型回升

規劃許久的交通部臺鐵局明年元旦將正式改制公司，更名為「國營臺灣鐵路股份有限公司」（簡稱臺鐵公司），為了讓臺鐵公司順利掛牌，交通部今年來可說是卯足全力，目前已到最後一步，不過，臺鐵內部預估公司化後將有1,300人選擇優退，恐因人力欠缺對營運造成影響。

2023-11-24 22:35