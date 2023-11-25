聽新聞
test
0:00 / 0:00

台經院：景氣最差已過 將U型回升

聯合報／ 記者陳素玲／台北報導
台經院昨發布十月景氣動向調查，認為景氣慢慢變好，最差已過去。（聯合報系資料庫）
台經院昨發布十月景氣動向調查，認為景氣慢慢變好，最差已過去。（聯合報系資料庫）

台經院昨發布十月景氣動向調查，台經院院長張建一表示，電子業十月庫存降至半年新低，景氣慢慢變好，最差已過去，「目前處於轉折點」，預計景氣趨勢會以Ｕ型回升。

勞動部昨日公布最新無薪假統計顯示有四○五家事業單位正實施減班休息，製造業仍是重災區，實施人數高達一萬三百八十四人。

台經院表示，國內製造業因全球經濟動能平緩，使十月出口再度轉為衰退，外銷訂單與生產指數雖續呈負成長，但受惠比較基期低、高效能運算需求成長，減幅逐步收斂。

台經院景氣預測中心主任孫明德表示，製造業測驗點雖結束連三個月上揚，但只降○點三八點，且廠商對未來半年看壞比率減、看好變多，應屬持平，估景氣「內溫外冷」。

勞動部 庫存 指數

延伸閱讀

台經院：高利率會維持一段時間

供事業單位找外部專家 勞動部建職場性騷擾調查人才庫

引進10萬名印度移工？勞動部臉書遭洗版 勞長：認知作戰

引進印度移工 網友憂台灣成「性侵島」？ 勞部：不該有種族偏見

相關新聞

台經院：景氣最差已過 將U型回升

台經院昨發布十月景氣動向調查，台經院院長張建一表示，電子業十月庫存降至半年新低，景氣慢慢變好，最差已過去，「目前處於轉折...

台鐵局公司化前爆離職潮 眼前還有哪些阻力待解？

規劃許久的交通部臺鐵局明年元旦將正式改制公司，更名為「國營臺灣鐵路股份有限公司」（簡稱臺鐵公司），為了讓臺鐵公司順利掛牌，交通部今年來可說是卯足全力，目前已到最後一步，不過，臺鐵內部預估公司化後將有1,300人選擇優退，恐因人力欠缺對營運造成影響。

台經院：高利率會維持一段時間

台經院24日公布最新景氣調查，10月三大營業氣候測驗點呈現「二降一升」，製造業和營建業轉為下滑，服務業則轉為上揚。台經院...

無薪假再破萬！電子零組件業者訂單減少、通報近200人

勞動部今（24）日公布最新無薪假統計，目前有405家事業單位正在實施減班休息，實施人數為1萬384人，製造業仍是重災區。...

中美矽晶投資21億元 迎戰大尺寸太陽能電池市場

經濟部投資台灣事務所今（24）日再添五家企業擴大投資台灣，包括台商回台方案的中美矽晶（5483）、詮亞，與中小企業方案的...

94%企業年前徵才 起薪逼近40K 七成企業鎖定資歷一年以上至三年

yes123求職網調查顯示，高達93.7%的企業表示，在龍年農曆年前「有徵才計畫」，高於去年的92.7%，以及前年的92...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。