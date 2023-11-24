工業生產指數連17黑

經濟部昨天發布十月工業生產指數九十二點二九，和去年同期相比衰退百分之二點三二；製造業生產指數九十二點一，衰退百分之一點九三，雙雙呈現連十七個月負成長。

不過，十月積體電路業生產由黑翻紅，成長百分之○點三七，結束連十三個月負成長，經濟部指出，主要是受惠於ＡＩ需求熱絡及庫存消化快速。

展望未來，經濟部統計處副處長黃偉傑說，去年全年有大量庫存待消化，廠商會優先去化庫存，因而影響製造業生產，預期十一月、十二月製造業生產仍會續呈負成長走勢，最快要到明年一月的低基期效應，製造業生產才會轉為正成長。

此外，ＡＩ需求熱絡帶動批發業營業額成長，經濟部指出，十月批發業營業額一兆五五○億元，創下歷年同月次高，但仍衰退百分之○點九，呈現連續十二個月負成長走勢；經濟部預測，批發業營業額十一月可望轉為正成長。

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