AI 需求熱絡、拉貨動能增！11月批發業營業額將轉正成長 結束一年長黑

近幾年物價高漲，財政部今天（23日）表示，消費者物價指數（CPI）上漲幅度5.5%已達綜所稅免稅額、相關扣除額及課稅級距應調整標準（3%）。因此，113年度每人免稅額由9.2萬元調高至9.7萬元、標準扣除額由12.4萬元調高至13.1萬元（有配偶者加倍扣除）、薪資所得及身心障礙特別扣除額則由20.7萬元調高至21.8萬元，並調高課稅級距金額。...

2023-11-23 18:30