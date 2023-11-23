AI 需求熱絡、拉貨動能增！11月批發業營業額將轉正成長 結束一年長黑
AI需求熱絡，帶動批發業營業額成長。經濟部統計處今（23）日指出，10月批發業營業額達1兆550億元，創歷年同月次高，年減0.9%，呈連續12個月負成長走勢。惟經濟部預測，批發業營業額11月將轉為正成長。
經濟部統計指出，批發業中的機械器具業10月營業額為4,976億元，創下歷年同月新高紀錄；年增率由黑翻紅，為2.2%，結束連續11個月負成長。
經濟部統計處副處長黃偉傑表示，正是拜AI熱絡之賜，帶動晶片及伺服器需求，進而帶動電腦電子產品及光學製品業生產成長，推升機械器具業營業額。
批發業與製造業高度連動，批發業營業額並將率先製造業生產轉佳，黃偉傑分析，主因是廠商優先消化庫存，庫存消化完才會增產，因此批發業指標先於製造業生產轉佳。
經濟部表示，批發業因終端消費需求仍疲，手機新品備貨力道趨緩，致營業額較上月有下降之虞，惟隨著客戶庫存逐漸去化、AI 商機續旺，加上耶誕及元旦假期等消費潮，客戶端拉貨動能可望提升，在基期偏低下，預估11月批發業營業額將成長0.9%至3.9%，可望結束批發業長達一年走黑態勢。
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