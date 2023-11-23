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歐洲商會點出台灣經濟發展三個關鍵問題 國發會回應了

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
歐洲商會理事長尹容（Giuseppe Izzo）（左五）與國發會主委龔明鑫（左六）下午一起出席歐洲商會建議書發表會，龔明鑫代表收下歐洲商會2024建議書。記者蘇健忠／攝影
歐洲商會理事長尹容（Giuseppe Izzo）（左五）與國發會主委龔明鑫（左六）下午一起出席歐洲商會建議書發表會，龔明鑫代表收下歐洲商會2024建議書。記者蘇健忠／攝影

國發會主委龔明鑫今（23）日代表政府接受歐洲商會「2024建議書」，並呼籲商會大力支持促成台歐簽署雙邊投資貿易協定（BIA）。另，針對歐洲商會提到台灣再生能源裝機容量落後於官方目標，主因為國產化要求，龔明鑫則回應，政府已給予更多鬆綁跟便利，經濟部也有跟廠商溝通並做很多修正。

龔明鑫並指出，政府刻正致力發展淨零與能源轉型、強化人口及移民政策，以及推動雙語政策與法規透明化等，與歐洲商會建議的政策方向一致。

龔明鑫強調，推動能源轉型的唯一解方就是發展再生能源，台灣在2016年開始推動能源轉型，2022年公布「台灣2050淨零排放路徑」及「十二項關鍵戰略」，更進一步確立2050年要達到淨零碳排的政策目標，目前離岸風電太陽光電累積設置量達14.1GW，已是2016年1.9GW的七倍。

尤其在推動離岸風電方面，龔明鑫特別指出，今年底我國離岸風機將超過270支以上，在歐洲開發業者的協助下，台灣現已成為亞洲離岸風電發展的領先國家，近年日韓相繼來台學習取經。

在車輛電動化部分，龔明鑫則提到，政府已於台灣2050淨零轉型「運具電動化及無碳化」關鍵戰略行動計畫宣示，2040 年市售小客車及機車全面電動化目標。另關於充電設施部分，政府已大力推動在公共建築、停車場設置電動車充電設備，至公寓大廈等建築物之充電設施，內政部與交通部現正研議相關措施，讓民眾可以在用電安全情形下予以設置。

關於擴大人才庫方面，國發會與相關部會已推動「強化人口及移民政策」，包括建構友善生活環境及擴大招收僑外生等措施。龔明鑫指出，外籍專業人士2015年在台僅三萬多人，「外國專業人才延攬及僱用法」於2017年立法後，目前外國專業人才聘僱許可已達5.6萬人。另政府已打造國家級的國際人才服務及延攬中心Talent Taiwan，於本年11月初正式啟用，服務對象除原就業金卡持有人，更擴增至一般外國專業人才、創業家及其依親親屬等，以提供在台外國專業人才一站式服務。

另，在深化國際化程度部分，龔明鑫則是特別感謝歐洲商會建議書提出法規相關建議，讓台灣能夠事先逐步進行盤點、調適，使法規得以符合國際高標準，並於短時間內順利簽署「台美21世紀貿易倡議」。

同時，龔明鑫也提到，近年台歐經貿投資快速成長，2022年台歐間貿易總額已超過750億美元，歐商對台直接投資累計突破570億美元，並自2021年起，國發會每年皆組團訪問歐洲，2023年7月更造訪捷克、波蘭、法國等國，就經貿、產業、科研合作與延攬人才等進行交流。

2022年則是推出「強化歐洲鏈結計畫」，分別成立中東歐投、融資基金，迄今已通過10件申請案，投融資規模達4000萬歐元，今年底前可望再通過其他申請案，顯見計畫推動對於促進台歐雙邊經貿合作與投資，已有初步成效。

龔明鑫 離岸風電 國發會 太陽光電 再生能源

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