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你有領這麼多嗎？2023年全時受僱者經常性收入42630元

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
主計總處今（23）日公布「人力運用調查」，今年5月全時受僱者每月主要工作經常性收入（不含非經常性獎金、紅利等收入）平均為42,630元、年增1.98%。示意圖，圖中人物與新聞無關。圖／聯合報系資料照片
主計總處今（23）日公布「人力運用調查」，今年5月全時受僱者每月主要工作經常性收入（不含非經常性獎金、紅利等收入）平均為42,630元、年增1.98%。示意圖，圖中人物與新聞無關。圖／聯合報系資料照片

主計總處今（23）日公布「人力運用調查」，今年5月全時受僱者每月主要工作經常性收入（不含非經常性獎金、紅利等收入）平均為42,630元、年增1.98%。其中，月薪未滿3萬元占比降至16.78%，且首度跌破150萬人，創歷年新低；月薪高於5萬元占比升至24.68%，則創歷年新高。主計總處表示，國內薪資持續成長，低薪族呈下滑趨勢。

主計總處每年5月隨同失業率等人力資源調查，同步進行人力運用調查，了解國人勞動力狀況。

全時受僱者每月主要工作經常性收入的增加，主要是受廠商調薪及基本工資調升影響，其中月薪未滿3萬元受僱者降幅尤其明顯，由2013年5月的324萬人，遞減至149.6萬人，占比亦由39.37%降至16.78%，近十年減少22.59個百分點。且今年較前一年大降3.52個百分點。

此外，儘管去年第3季開始即受到終端需求疲弱，經濟成長放緩，但根據主計總處調查，包括疫情那三年和今年，近四年全時受僱者每月主要工作經常性收入都呈現增加，年增率分別為2020年的0.68%、2021年的2.18%、2022年的1.17%、2023年的1.98%。

至於2023年5月全體受僱者（含部分工時者）每月主要工作經常性收入，則續增為41,624元，年增1.82%。

此外，該份調查還顯示，2023年5月非典型（部分時間、臨時性或人力派遣）工作者計80.6萬人，年增 8,000人或1.08%，占全體就業人數7.01%。其中部分時間工作者計43.3萬人或占總就業人數3.76%，屬於臨時性或人力派遣工作者有59.1萬人或占總就業人數5.13%。

主計總處表示，由於疫情趨緩，住宿、餐飲業等人力需求殷切，部分工時就業者增加，因此非典型工作者增加。

至於非典型工作者「想改做全時、正式工作」者計12萬人或占14.82%， 較2022年減3.93個百分點，各年齡層「想改做全時、正式工作」的占比，以25~44歲者的19.25%較高，15~24歲者及45歲以上者分占13.87%及12.72%。

在失業狀況部分，主計總處資料顯示，近四成失業者曾遇有工作機會卻未就業，其中有六成是因「待遇不符期望」。2023年5月失業人數計41.2萬人，尋找的工作為「生產操作及勞力工」者計10.5萬人或占25.38%，「事務支援人員」與「技術人員」者均為8.5萬人，各約占二成。 失業者尋職過程中25~64歲主要工作年齡非勞動力中，仍有就業意願者計18.8萬人或占6.14%， 無就業意願者286.5萬人中，女性占七成二，主因做家事或照顧家人。

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