基本工資連升！月領3萬元以下員工低於150萬人 低薪人數降幅明顯

主計總處今天發布「112年5月人力運用調查」統計結果，今年5月全時受僱員工中，平均每人每月經常性收入平均為4萬2630元，年增826元、1.98%。其中未滿3萬元人數降到149.6萬人，較去年再減28.7萬人，占比降為16.78%，較去年減3.52個百分點，十年來減少174.4萬人，減少22.59個百分點。主計總處表示，近幾年基本工資連續調升，以及企業加薪意願增加，因此3萬元以下低薪人數降幅明顯。

今年非典型工作者人數（部分工時、臨時性或人力派遣）80.6萬人，較去年增加8千人，是近四年最多，但就業人數7.01%，較去年略降，整體而言，近四年非典就業者占比都在7%左右。

官員解讀，以往非典型工作者直線增加趨勢，自109年疫情後，受衝擊的廠商優先減少部分工時及臨時性工作機會，因此非典工作者連續兩年減少，去年起微增1千人，今年再增8千人，主要是疫情趨緩，住宿、餐飲業釋出大量人力需求，部分工時就業者增加。

至於從事非典工作原因，仍以「職類特性」（指該項工作多具臨時、短期等工作特質，如營建工）30.7萬人或占38.13%最多，較111年減1.23個百分點；其次是因「兼顧家務」占17.02%，「偏好此類工作型態」占15.30%，「求學、受訓」占14.75%；因「找不到全時、正式工作」者占比降至9.65%，較111年的13.22%大減3.57個百分點。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，主計總處自108年起調查非典工作者想改做全時、正式工作比率，意外發現不想改做全時或正式工作比率明顯上升，從108年的78.09%，111年81.25%，今年更上升到85.18%，這與國人愈來愈傾向彈性多元工作型態有關，另外就學學生也會選擇部分工時以兼顧學業。

從年齡別分析，80.6萬名非典工作者中，45歲以上就有42.5萬人、占比8.55%，較去年的37.7萬人、7.84%大幅上升，陳惠欣表示，此一變化與受疫情衝擊的產業以住宿餐飲等行業為主，相關從業人員也以高齡者居多，因此一旦疫情結束，廠商釋出部分工時等職缺，也是45歲以上者居多。

值得注意的是，25~64歲主要工作年齡非勞動力中，仍有就業意願者18.8萬人或占6.14%，無就業意願者286.5萬人中，女性占7成2，主因做家事或照顧家人。

112年5月全時受僱者主要工作經常性收入（不含非經常性獎金、紅利等收入）平均4萬2630元，較111年增加826元或1.98%，其中5萬元以上者計220萬人、占24.68 %，較111年增加1.85個百分點，占比持續上升；3萬元以上至未滿5萬元者計521.8萬人、占58.54%，較111年續升1.67個百分點；未滿3萬元者由102年5月324萬人遞減至149.6萬人，占比也由39.37%降至16.78%，近10年減少174.4萬人、22.59個百分點。

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