強強聯手！以AI演算提升廣告變現 聯合線上攜手美庫爾榮獲「最佳精準數據應用行銷金獎｣

台灣數位媒體應用暨行銷協會(DMA)舉辦的第七屆「數位奇點獎」今天(23日)於台北寒舍艾美酒店舉行頒獎典禮，今年總計有86家公司、510件作品報名，總計有81家公司、共493件作品報名，經75位來自企業客戶、數位產業以及學界評審團評選，聯合線上與Merkle (美庫爾數據)攜手以 AI 數據技術，有效解決數位媒體所面臨「數據變現」的挑戰，首次參賽就以黑馬之姿在眾多參賽作品中脫穎而出，榮獲電子商務行銷類「最佳精準數據應用行銷金獎」。

聯合新聞網(udn.com)是台灣最具影響力的媒體，每日產製上千則新聞，使聯合新聞網成為海納百川的新聞匯流平台。而媒體平台要提供讀者最佳的閱讀體驗，也能為廣告主找到精準的受眾，如何兼顧兩者利益是媒體平臺重要的課題。為滿足讀者和廣告主的使用需求．聯合新聞網與 Merkle攜手合作，將聯合新聞網超過 60 萬篇文章，做主題貼標與關鍵字抽取，經過 AI 演算法的推論與權重計算，推測讀者未來廣告的點擊傾向。

首要工作是建構RPU（Revenue Push UP 就是利用 AI 演算法預測內容與廣告的點擊率，以增加廣告營收）三大系統，包括整合數據分析及雲端技術，利用深度學習的NLP模型，提取文章關鍵字與主題標籤，根據瀏覽行為進行興趣貼標，再利用深度學習點擊模型，建立廣告點擊推論引擎，為讀者標記高點擊傾向的廣告標籤。而實際落實則要打造三套 AI 模型，包括兩個處理文章語意分析和一個處理廣告點擊預測。由AI模型讀取聯合新聞網的海量文章標題與內文，並進行語意分析及關鍵字判讀，進而演算與分析讀者興趣，並透過讀者廣告點擊預測，彙整成為一組廣告名單並進行精準溝通，有效提升廣告成效。

聯合線上執行長孫志華獲獎時表示，數位科技日新月異，對於媒體來說，影響力、數據力和技術力三者缺一不可，而 udn.com 一路以來不斷創新，並致力於精準廣告的優化。本次和Merkle (美庫爾數據)攜手合作，透過Merkle團隊的技術能力，精準地把廣告傳遞消費者，幫助我們突破了在技術上的天花板。而對於消費者的洞察及多元需求，從被動資料的搜集化為主動預測的演算，創造更佳的點擊率與轉換率，五檔實驗委託廣告不重複點擊皆從225%以上提升最高達到410%。最重要的是，藉由這次專案透過資料創新思維與資料科學，讓我們更深度理解每個重要讀者的興趣取向，也能為廣告主找到精準受眾，並達到媒體生態三贏的最佳局勢！

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