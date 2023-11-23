針對能源轉型呼籲…歐洲商會發2024年建議書 提台灣經濟復甦三大關鍵

歐洲商會今（23）日發布「2024年建議書」，特別針對台灣能源轉型提出呼籲。歐洲商會直言，台灣的再生能源裝機容量落後於官方目標，主因為國產化要求，相關繁文縟節的規定及融資困難。並提醒台灣面對2024年的經濟復甦之路，一定要重視「能源」、「人才」和「國際化」三個主要問題。

歐洲商會理事長尹容（Giuseppe Izzo）今向政府遞交建議書，由國發會主委龔明鑫代表接受。歐洲商會2024年建議書，以「籌擘經濟振興之道」為主題，提出共175個議題，其中有108個是以往所提，另有67項為新議題。

尹容在今日演說中也特別感謝台灣政府對去年歐洲商會提出的議題積極回應，目前已經約有20%的進展。尹容並強調，台灣經濟正面臨著風雨飄搖的局勢，2024年的前景充滿不確定性，在這種情況下，台灣需要制定一條經濟復甦的路線，避免陷入無法控制的狀況，消除法規上的限制，修訂不合適的法律規範，並簡化行政程序。

同時，歐洲商會也對台灣能源轉型提出三大建言，包括：選擇更平穩的能源轉型之路、優先擴大再生能源產能，以及支持轉型推行電動交通方式。

歐洲商會指出，台灣擁有全球最佳的風力和太陽能發電條件，然而要成功實現能源轉型，關鍵的一環就是創造一個有利的環境。歐洲商會並呼籲政府應修訂國產化的規定，鼓勵本地供應鏈提升競爭力。

歐洲商會還提到，中央與地方各級政府機關之間，在政策協調和執行上需更進一步協同合作，以加速各種可行的再生能源的發展。首先應徹底簡化許可流程，包括建立再生能源發展綠色區域、簡化重新供電規則以汰換老舊風機，以及對港口和電網基礎設施進行全面規劃，支持日後推行的項目。

此外，歐洲商會也建議台灣應消除阻礙建設充電基礎設施的法規瓶頸，以促使更多充電基礎設施的建設。同時，提倡推出改為電動車的經濟獎勵措施，以鼓勵消費者轉向電動車。

歐洲商會也呼籲台灣政府應重視「擴大人才庫」，以因應人口結構變化，目前過於嚴格的勞工法規，再加上吸引外國人才的獎勵措施不足，使得台灣仍然面臨著技術和半技術勞工短缺的問題。

歐洲商會今日也表達持續支持台灣政府努力尋求國際貿易協議，其中包括歐盟-台灣雙邊投資協議（BIA）。歐洲商會認為，簽署BIA並積極處理非關稅障礙，將促進歐洲和台灣的經濟增長，創造就業機會，有助於吸引所需的人才和投資，從而在全球環境嚴峻的情況下保持台灣的競爭力。

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