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日本企業財報亮眼 定期定額布局日本基金迎行情

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

受惠於日圓貶值、產品價格調漲，日本企業獲利情況獲得改善。瀚亞投資-日本動力股票基金研究團隊表示，日本企業財報正陸續開出，過半企業的營收與獲利優於市場預期，近10年來更呈現高速成長，增幅高於美國與歐洲企業；在政策面與基本面加持之下，日股續漲力道強勁，投資人可定期定額介入，掌握行情。

根據高盛報告指出，對日本2024年與2025年的營收與獲利成長，保持樂觀態度，將維持日股基本面動能成長潛力，同時，也預估東證指數在未來6個月及12個月的落在分別在2500與2650點。

瀚亞投資-日本動力股票基金研究團隊表示，相較於中國復甦動能疲弱，與其風險調整後報酬吸引力不足，外資逐漸轉出在中國大陸的投資，轉向其他亞洲股市，而日本正是受惠國之一，主因為日本具備獨特的長期投資價值。近期日股走勢波動較大，短期創造加碼時機，吸引外資伺機進場。瀚亞投資-日本動力股票基金研究團隊表示，隨著日股投資價值逐漸被看到，外資投資組合配置也逐漸增持日本股票的比重，促使日股在全球股票市值比重明顯增加。

根據投信投顧公會統計，短中長期績效亮眼的瀚亞投資-日本動力股票基金10月淨申贖金額為新台幣4.27億元，國人持有金額來到121.89億元，今年以來大增114.87億元，增幅達16.36倍，是目前全台最大的境外日本股票基金，在台熱度也持續升溫當中。

日本 股票

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