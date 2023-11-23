地方領超徵紅包 上看540億元…明年1月19日前發放

疫後旅宿業大缺工，進而要求開放移工，交通部觀光署已將引進移工評估報告送到勞動部，始終態度保留的勞動部面對交通部步步進逼，勞動部長許銘春表示，盡速在11月底開會討論， 勞動部能否挺得住壓力，月底可能就會攤牌。飯店業缺工喊了一年多，外界多次質疑飯店業不是缺工，而是缺低薪勞工，相關旅館業者卻一再強調即使調高薪資也找不到工，雙方各執一詞。事實究竟為何？ 一位曾任職飯店業13年的H先生談及他過往經驗，或許可從中一窺真相。...

2023-11-23 06:00