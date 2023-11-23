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地方領超徵紅包 上看540億元…明年1月19日前發放
財政部估計今年全年稅收超徵金額逾三千億元，地方政府明年初分到的統籌分配稅款也可望有「超徵紅包」入袋，國庫署初估金額上看五四○億元。
稅收連年超徵，政府是否可能再度「還稅於民」引發關注。財政部長莊翠雲昨天在立法院財委會指出，稅課收入執行超過預算數部分會優先還債，除了今年編列總預算債務還本一一一○億元已在六月全數執行，十一月又加碼還債一五○億元。她說，歲出歲入若有結餘，國家資源應做最好配置。
此外，國庫署官員昨天表示，截至十月底中央統籌分配稅款實收三五七三億元，其中普通統籌分配稅款三三五九億元，已提前超過全年預算數。
國庫署初估，明年發給地方的統籌稅款超徵紅包可望達四一○億至五四○億元，將是史上次高；明年一月十九日以前會撥付給地方政府，協助年關資金調度。
由於中央統籌分配稅款預算數已達標，十一、十二月稅收尚未入帳，國庫署初估地方政府春節前可以拿到的超徵紅包金額，僅次一一一年的七二九億元。財政部統計，普通統籌分配稅款超過通知分配金額，近十年來只有一○九年沒超徵，其餘均為超徵，其中以一一一年的分配金額最多。
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