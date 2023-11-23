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觀察站／出國開會 數位部別忘了打詐本業
數位發展部明年出國預算遭立委大砍六百萬元，主要質疑砲火來自民進黨立委，顯示數位部讓外界留下打詐不力或不務正業印象已成跨黨派共識。數位部重視國際數位經貿固然是正事，出國開會或許也有必要，但如不能有效化解詐騙橫行引發的民怨，部長唐鳳再怎麼天才，也無法減低外界對數位部功能不彰的疑慮。
嚴格說來，數位部成立的主因就是因為政府意識到全球經貿已從實體轉向線上，及早布局數位發展，才能讓台灣在全球數位經貿轉型時代中優先搶下話語權。當許多國家都已開始重視數位經貿發展的重要性，不少地區也開始在討論數位貿易規範，如果台灣在早期就能參與這些數位貿易談判，對於台灣未來的經貿發展確實有百利而無一害。
不過這些數位經貿活動，是不是事事都需要數位部官員飛出國參與？畢竟經貿談判向來需要冗長時間才能得出最終結果，是否次次都需出席？能否改用視訊參與？
鞏固對外數位經貿話語權固然重要，但是國內民眾觀感也很重要。
數位部如果只顧著走向國際而降低了打詐力度，讓打詐不力的標籤成為數位部代名詞，存在的價值只會日益流失，到時候恐怕什麼事都做不成。
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