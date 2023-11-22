全球再生能源產能2030年增加兩倍？雖艱難但可達成
第28屆聯合國氣候峰會（COP28）將於11月底登場。COP28主席國為阿拉伯聯合大公國，敦促2030年將全球再生能源產能提高二倍，該目標將成為COP28中心議題。研究機構彭博新能源財經認為，這目標雖艱難但可達成，且是實現淨零轉型的必要條件。
彭博新能源財經發布報告「2030年全球再生能源產能提高二倍：艱難、時間緊迫但可以實現」指出，再生能源產能上一次提高二倍用了12年（2010-2022年）的時間，這一次提高二倍必須在八年內完成，需要全球採取一致行動，以消除瓶頸。
彭博新能源財經提出預測，是基於當前經濟、趨勢、專案儲備和政策的預期。風電和太陽能雖然是大多數國家發電成本最低的新增能源，但目前還無法滿足產能提高二倍的要求。這一目標所需提高的太陽能產能可望實現，但風電產能目標則需要公私部門共同合作才能實現。
彭博新能源財經指出，合理的再生能源結構至關重要。未來快速的減低碳排過程中，如果過度依賴太陽能，將使再生能源產能提高二倍時的發電量和減排量截然不同。太陽能成本低廉且易於建設，僅靠太陽能就可以達成全球產能提高二倍，但其他再生能源的發展停滯，對於氣候影響將不是好結果。
彭博新能源財經分析，風電在一天中的發電時間與太陽能不同，且在冬季的發電量超過太陽能，同時整體利用時數更高。此外，世界上還有一些地區（如北歐）的風力資源比太陽能資源更優異。
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