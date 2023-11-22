出國預算大增165％ 立院大砍數位部明年600萬元出國預算

立法院交通委員會今（22）日審查數位部明年預算，在各項預算中，出國預算依舊是立法委員最關切的議題，數位部明年預算共編列3733萬元，較去年增幅高達165%，換算下來等於每個月都花約300萬元的出國預算。數位部長唐鳳表示，明年需進行多項數位經貿談判，若預算大幅刪減，恐影響相關協議簽訂，經協商決議，數位部差旅費刪減600萬，並需專案報告。

民進黨立委林俊憲指出，數位部明年出國預算暴增1.6倍，今年至9月底，已出國86人次，幾乎每個月都派員出國，出國交流後是否有帶回相關應用，提升我國數位環境嗎，並質疑，「一個新的部會需要如此頻繁出國嗎？」

民進黨立委李昆澤也說，數位部明年委辦費預算共編列2億8千多萬元，相較112年，增加1億2千多萬元，增加比例高達8成；另外，明年派員出國計畫經費，共編列3733萬元，比112年度編列的1408萬元，增加2325萬元，增幅高達165%，項目從23項變成34項；民進黨立委陳素月也說，龐公務人員出國皆有人數、天數限制，數位部同仁人數對照出國計畫經費，顯然不合理，建請凍結10%預算。

對於立委的質疑，唐鳳表示，疫情期間，各國瞭解數位科技對維持跨國貿易有重大貢獻，疫情之後，就一直積極透過數位技術，掌握數位貿易趨勢，而數位部也與大型組織協商，積極突破外貿困境，「這些跨境數位貿易等相關業務，在112年還沒有，到明年才會展開。」目前國際上針對數位貿易的談判，還無法達到一致性規範，這是很難得的機會，包括歐盟、英國甚至美國都將與台灣簽訂，且作為之後簽訂相關規範的準則。

不過，立委並不買帳，認為國內詐騙愈來愈多，現在詐騙集團也利用台水、台電名義來詐騙，為何數位部不先將力氣用在打詐，立委還調侃，「現在選舉民調都不準，就是因為民眾都認為打電話來的，都是詐騙集團。」突顯民眾都相當擔憂詐騙集團會利用市話來進行詐騙，也不太敢接市話。

針對打詐，唐鳳也強調，數位部已努力推出111簡訊平台、輔導電商，先前每個月都有很多詐騙案子，到上月已經歸零，遊戲點數詐騙也大幅下降，從1000多件變成200件左右，顯示主管範圍防詐、阻詐很有成效，未來將盡力做跨部會協助。

何欣純後續提議，差旅費刪減300萬元，並提書面報告，不過，林俊憲則認為，應該刪除1000萬元，數位部若不坐商務艙、住五星級飯店很夠用，後續經立委李昆澤提議酌刪600萬元、並要求數位部專案報告後，各立委才達成共識。

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