談台美租稅協定 財長莊翠雲：美方回應積極正面

台美租稅協定進展正面，財政部長莊翠雲今（22）日表示，在APEC期間，已與美國財長葉倫表達希望加速解決台美雙重課稅問題，葉倫點頭示意表示了解，並安排我方與美方高階財經官員會談，莊翠雲表示，美方回應積極、正面，待美國國會完成立法程序，雙方會盡快洽簽國際文書。

國民黨立委賴士葆追問，是不是像前次承諾明年中有機會簽署？莊翠雲回應，「對，一定會，有的。」

莊翠雲今日赴立法院財政委員會備詢，立委關注財政部赴美參與APEC會議成果，以及台美租稅協定進展。

莊翠雲回應，此行與葉倫見面，有當面表達台美租稅協定的急迫性，葉倫也安排我方與美方財經高層官員會談，美方回應積極且正面，目前美國國會有兩個法案在進行，跨黨派議員也都支持，待國會完成立法程序後，我方會與美方簽署國際文書，在雙方互惠平等情況下適用相關租稅協定內容。

國民黨立委林德福指出，美國國會「美台快速雙重稅收減免法案」要求台灣必須提供對等租稅優惠才能生效，雙方租稅讓利條件是否清楚？

莊翠雲回應，這是在平等互惠原則下訂定，財政部檢視過法案內容，與美國租稅協定範本，以及我國和其他34國家租稅協定內容是非常相同，內容會非常清楚，不會含糊。

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