新聞眼／評估報告遮遮掩掩 如何說服國人

旅宿業缺工問題未解，不斷向政府要求開放移工。此議題本就屬重要公共議題，可經社會討論，但交通部觀光署送交「旅宿業開放外籍移工評估報告」時，卻以「密件」發函，不禁讓外界質疑觀光署為何得遮遮掩掩，難道評估報告內容站不住腳、無法說服國人，才以密件迴避各界監督嗎？

各行業面臨缺工危機，觀光署與勞動部去年起持續替旅宿業者媒合、加碼補助，媒合率卻仍不到一成，讓外界認為旅宿業不願提高薪資，以「缺工」之名「挑工」，甚至高喊開放移工。然而觀光署未積極輔導，反而替業者爭取開放移工，已備受質疑。

如今觀光署所提出的評估報告，本就應該攤開來好好討論，未料觀光署不僅保密到家，甚至以「密件」發函給勞動部，讓自己身陷「黑箱作業」疑慮，留下更多疑點。

疫後觀光問題歹戲拖棚，從兩岸觀光開放到旅宿業能否開放移工，追根究柢都是部會「喬不攏」，觀光署與陸委會在兩岸觀光問題說法不一讓業者霧煞煞；觀光署與勞動部又因旅宿業開放移工看法不一，隔空喊話。

各國觀光業努力拚疫後復甦，蔡政府卻在各項重要觀光議題上，任由各部會「網內互打」，讓觀光環境處於極度不穩定狀態。相較各國積極向國外觀光客招手，我國仍在為各項觀光政策搞分裂，不僅競爭力早已輸在起跑點，又如何期待能創造更亮眼的觀光政策呢？

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