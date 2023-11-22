避免黑箱質疑…旅宿移工報告設密件 部會互槓

旅宿業缺工爭議未歇，交通部觀光署已於十月底將「旅宿業開放外籍移工評估報告」送至勞動部，本報獨家掌握，因報告採「密件」形式，導致作業困難，勞動部上周發函要求觀光署「解密」，避免外界質疑黑箱作業；觀光署昨雖強調上周五就已解密，卻意有所指地稱「政府一體，不會各講各的」，儼然引發勞動部發展署與觀光署間的扞格。

據了解，發展署月底前將召開工作小組會議，檢視報告內容，觀光署長周永暉今將親自拜會發展署。

旅宿業近一年來以招募不到房務、清潔人員為由，爭取開放引進移工，但發展署統計，旅宿業者參加勞動部專案媒合，截至本月十五日，觀光署提供符合薪資條件的一二○三個職缺，勞動部推介五八三七人，協助業者雇用五四六人，媒合率百分之九點三五，仍未及一成，遭外界質疑問題不在缺工，而是「挑工」。

觀光署十月底將「旅宿業開放外籍移工評估報告」送至勞動部，但本報掌握，報告採「密件」形式，只能以紙本在內部呈核，導致勞動力發展署作業困難。發展署署長蔡孟良直言，開放旅宿移工畢竟是公共議題，不可能以密件處理，待文件解密，才可能進一步召開專家學者組成的工作小組會議，並在上周發函要求觀光署解密。

觀光署昨解釋，較敏感的會議資料一般不會公開，並非刻意「黑箱」，上周五已經解密；觀光署更強調，政府一體不會各講各的，都是為旅宿業者反映需求。

發展署官員說，預計月底前召開工作小組會議，除檢視觀光署評估報告是否已釐清外界疑慮、相關資料數據是否完備，勞動部委託的性別與族群衝擊評估報告初稿，也將於會議上初步討論。

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