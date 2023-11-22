聽新聞
test
0:00 / 0:00

避免黑箱質疑…旅宿移工報告設密件 部會互槓

聯合報／ 記者葉冠妤周湘芸／台北報導
國內旅宿業缺工問題嚴重，根據觀光署統計，目前旅宿業缺工約有8000人，其中房務及清潔約為5500人，其餘為外場及櫃檯人員。圖／聯合報系資料照片
國內旅宿業缺工問題嚴重，根據觀光署統計，目前旅宿業缺工約有8000人，其中房務及清潔約為5500人，其餘為外場及櫃檯人員。圖／聯合報系資料照片

旅宿業缺工爭議未歇，交通部觀光署已於十月底將「旅宿業開放外籍移工評估報告」送至勞動部，本報獨家掌握，因報告採「密件」形式，導致作業困難，勞動部上周發函要求觀光署「解密」，避免外界質疑黑箱作業；觀光署昨雖強調上周五就已解密，卻意有所指地稱「政府一體，不會各講各的」，儼然引發勞動部發展署與觀光署間的扞格。

據了解，發展署月底前將召開工作小組會議，檢視報告內容，觀光署長周永暉今將親自拜會發展署。

旅宿業近一年來以招募不到房務、清潔人員為由，爭取開放引進移工，但發展署統計，旅宿業者參加勞動部專案媒合，截至本月十五日，觀光署提供符合薪資條件的一二○三個職缺，勞動部推介五八三七人，協助業者雇用五四六人，媒合率百分之九點三五，仍未及一成，遭外界質疑問題不在缺工，而是「挑工」。

觀光署十月底將「旅宿業開放外籍移工評估報告」送至勞動部，但本報掌握，報告採「密件」形式，只能以紙本在內部呈核，導致勞動力發展署作業困難。發展署署長蔡孟良直言，開放旅宿移工畢竟是公共議題，不可能以密件處理，待文件解密，才可能進一步召開專家學者組成的工作小組會議，並在上周發函要求觀光署解密。

觀光署昨解釋，較敏感的會議資料一般不會公開，並非刻意「黑箱」，上周五已經解密；觀光署更強調，政府一體不會各講各的，都是為旅宿業者反映需求。

發展署官員說，預計月底前召開工作小組會議，除檢視觀光署評估報告是否已釐清外界疑慮、相關資料數據是否完備，勞動部委託的性別與族群衝擊評估報告初稿，也將於會議上初步討論。

觀光署 勞動部 移工

延伸閱讀

靠刺青揪出肇逃 台中交警獲「金安獎」肯定

觀光署要求修正！訂房官網註「中國台灣」沒繁體字 日月潭力麗酒店認疏失

當著媽媽的面…越男咬同鄉童下體 一審無罪有理由

網傳引進10萬名印度移工 許銘春批：假訊息、防認知作戰

相關新聞

避免黑箱質疑…旅宿移工報告設密件 部會互槓

旅宿業缺工爭議未歇，交通部觀光署已於十月底將「旅宿業開放外籍移工評估報告」送至勞動部，本報獨家掌握，因報告採「密件」形式...

大缺工、少子化時代 為何公務員的鐵飯碗也不香了？

據考試院統計，國家考試報考人數一路下滑，十年減幅超過56%，正當大家把以往人人稱羨的鐵飯碗已式微，公務員在就業市場早不再香的矛頭，指向「大缺工時代」和「少子化衝擊」，人力專家不忍了，跳出來全說，大缺工、少子化並非公務員報考率急墜和企業找不到人的主因，而是大家沒搞懂「年輕世代的工作新思維，以及他們究竟是怎麼想的？」

經部：電子資訊外商對台採購金額今年可達2,184億美元

「2023 經濟部電子資訊國際夥伴績優廠商頒獎典禮」（IPO Awards Ceremony）今（21）日舉行，由經濟部...

中強光電榮獲第五屆國家企業環保獎「銀級獎」

環境部21日舉辦「第五屆國家企業環保獎」頒獎典禮，上櫃永續績優公司中強光電(5371)從128家參賽企業中突破重圍，獲頒...

地緣政治企業新常態 2／缺水缺電缺人 台商湧入北越成隱憂

美中科技大戰，迫使部分台商撤出中國大陸市場，尋找轉向其他國家轉移的機會；尤其，2016年總統蔡英文上任後，積極推動「新南向政策」，為台商的東南亞布局再添助力，越南更成為台商的焦點，投資熱度持續增溫。不過，經歷之前缺電危機後，現在還適合台商轉攻嗎？

地緣政治企業新常態 1／童子賢曝心聲 左手做產品 右手滑手機看哪裡爆發戰爭

「有ODM、OEM製造客戶跟我說，Margrate（高新明的英文名字）！ 不能待在這了，總要想一下『台灣+1』；大陸的客戶也說，美國的客戶要貨，不能從大陸出貨，要從外面再加一個據點。因應這些要求， 地緣政治給大家在供應鏈和事業布局非常大的挑戰。」這是台灣半導體廠務工程及設備大廠帆宣科技（6196）董事長高新明，在台灣女董事協會年會上，對企業面臨到的地緣政治風險吐露的心聲。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。