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中鋼獲經濟部「產業溫室氣體自願減量績優廠商」

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
中鋼獲經濟部「產業溫室氣體自願減量績優廠商」。中鋼提供
中鋼獲經濟部「產業溫室氣體自願減量績優廠商」。中鋼提供

中鋼（2002）獲經濟部產業發展署「112年度產業溫室氣體自願減量績優廠商」，21日由中鋼環境保護處長吳一民代表領獎。

中鋼去年合計提列包括第一熱軋工場加熱爐更新、小鋼胚工場加熱爐改善能耗等總計多達226件溫室氣體自願減量方案，經財團法人台灣綠色生產力基金會查訪確認年減碳量高達80,580噸二氧化碳當量，相當於208座大安森林公園的年捕碳量，並獲頒為溫室氣體自願減量績優廠商。

一貫化煉鋼廠的轉爐工場透過煉鋼製程產製扁鋼胚、大鋼胚等半成品，熱軋工場接收扁鋼胚後，經過加熱爐加熱以及粗軋、精軋、盤捲等多道製程所軋製的熱軋鋼捲，不僅供下游用鋼業者製造成車架、橋梁、建築、道路護欄、鋼管、壓力容器及園藝工具等產品，熱軋鋼捲可在冷軋工場再生產成電子零件、家電用品、鋼製傢俱、建築材料、馬達等產品所需的冷軋鋼材。

加熱爐為熱軋工場的主要耗能設備，中鋼去年所執行的溫室氣體減量措施當中，以第一熱軋工場三號加熱爐更新的減碳效果最為顯著，該案主要以高效能蓄熱式燃燒器替換原有的傳統燃燒器，藉此提升蓄熱體回收率；另外，中鋼更新加熱爐爐門以避免熱散失，也使用錯位式爐管設計以提升鋼胚均溫性等優化措施，大幅降減能耗，使得每年溫室氣體減量多達6,210公噸CO2e，每年也節省約新台幣2,900萬元成本，達到兼具節能減碳與降減成本的雙贏效益。

中鋼獲經濟部「產業溫室氣體自願減量績優廠商」。中鋼提供
中鋼獲經濟部「產業溫室氣體自願減量績優廠商」。中鋼提供

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