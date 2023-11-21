全球百大科研獎 台灣囊括12項僅次美國

有研發界奧斯卡之稱的「全球百大科技研發獎」，日前在加州聖地牙哥舉行頒獎典禮，宗旨是表彰市場最具前景的新技術和新產品，台灣一舉囊括12項大獎，為美國之外獲獎數最多的國家。

「全球百大科技研發獎」（R&D 100 Award）11月16日在加州聖地牙哥舉行頒獎典禮，這個獎項備受國際產官學界重視，獲獎者包括NASA研究中心、麻省理工學院林肯實驗室等知名科研機構。

工研院院長劉文雄今天在矽谷的北美公司表示，全球100個獲獎者，台灣共獲得12項，工研院就有8項，包括淨零永續和生醫技術兩大類。

他強調，台灣產業經過一步步轉型，從勞力密集、資本密集到技術密集，現在已成為全球創新研發的創造者，而且研發成果會「陸續導入市場」，團隊這次也與矽谷創投接洽，推動技術更快走入市場，對人類生活做出貢獻。

此次8項大獎當中，濕式黃斑部病變眼藥水，有望成為全球第一款「免打針」治療藥物，突破現有治療困境，目前已順利技轉給國內廠商，在泰國結束臨床二期試驗後，很快將在美國申請三期臨床試驗，最快可能在2026年上市。

此外，台灣朝2050年淨零排放目標前進，工研院配合相關技術研發，也在今年的「全球百大科技研發獎」獲得肯定，當中的「永續能源系統」，是為因應電動車時代來臨，增加再生能源使用而研發，這套系統已導入中油智慧場域。

劉文雄表示，淨零永續技術與高齡化及生成式人工智慧（Generative AI）相關技術，同列為工研院未來發展重點項目。

他也提到，必須想辦法創造更多人才，正打造工研院為外國人友善環境，或讓員工於國外辦公室遠距上班，以促進台美更廣泛人才交流和運用。

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