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10月外銷訂單連14黑

聯合報／ 記者江睿智林海／台北報導

經濟部昨天發布十月外銷訂單金額為五二八點七億美元，較去年同期衰退百分之四點六，連續十四個月負成長，主因是全球經濟成長趨緩，終端需求仍低迷。但經濟部預期，本月外銷訂單金額將轉為正成長。

經濟部統計處長黃于玲表示，ＡＩ需求殷切、庫存去化雖然各產業步調不一，但已有成效，甚至恢復庫存需求，加上去年十一月中國大陸實施封控，基期偏低，這是推升十一月外銷訂單將轉為正成長的主因。

至於十二月外銷訂單能否繼續維持正成長？黃于玲說，ＡＩ需求殷切、庫存去化有成等兩項正面因素十二月將持續，但去年十二月大陸封控解除，出現訂單遞延效應，基期變高；加上全球需求仍不明朗，廠商下單保守，疫後廠商下單節奏異於往常季節性，多採急單方式下單，因此，除非十一月接單表現超乎預期，否則十二月外銷訂單有很大機率將跌回負成長。

經濟部表示，今年前十月外銷訂單金額四六六六億美元，較去年衰退百分之十七點三。

若按貨品別觀察，十月資訊通信產品及電子產品均呈現衰退，光學器材因電視面板價格高於去年同月，加上光學鏡頭接單成長，年增百分之十三點八，這是七大外銷訂單貨品中唯一正成長的產業。至於傳統貨品因全球經濟成長趨緩，業者縮減設備投資支出等因素，機械、化學品、塑橡膠製品及基本金屬統統衰退。

經濟部 電視面板

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