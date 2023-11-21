南山人壽支持戶外藝術計畫 用光雕解構四四南村老牆 點亮冬夜

全台最美光雕秀《LIGHT UP南村有光》再度點亮夜空，冬日最新力作即日起震撼登場！ 圖／南山人壽提供

全台最美光雕秀《LIGHT UP南村有光》再度點亮夜空，冬日最新力作即日起震撼登場！以點線面的元素編寫了四四南村的視覺史詩，重新組合解構眷村老牆建物，帶來絕無僅有的視聽盛宴。

《LIGHT UP南村有光》自即日起至2024年1月7日止，每晚7:00、7:30、8:00、8:30在台北市四四南村展出最新作品「光跡」，該作品由影像創作團隊「黑川互動媒體藝術」所創作，該團隊曾獲得多項國內外科技藝術大獎的肯定並受邀參展，包括奧地利林茨電子藝術節、SIGGRAPH Asia、義大利威尼斯拉古納國際藝術獎、日本福岡404電子藝術節、全國美展新媒體藝術類金獎和臺北數位藝術獎等。擅長融合互動創意和科技藝術，透過互動、視覺、燈光、動力等元素，將信息傳遞給觀眾，同時建立人與人之間的聯繫，打造令人感動的數位藝術體驗。

南村有光冬季最新作品「光跡」充滿數位維度的線條和科技感，搭配電子音樂及燦爛多彩的有機畫面，營造出規律卻又失序的視覺呈現。 圖／南山人壽提供

在「光跡」的展演中呈現一個關於光明、力量和變化的故事，作品中的每一顆光點象徵著每一個人在這星球、在宇宙中都是獨一無二的存在。當每一個點聚集成為線，線與線交織成為面，點線面逐漸勾勒出了空間的形狀，並隨著時間的流逝而變化。光影將四四南村建築物從解構、模糊邊界到融合成超越原本自身的狀態，而觀眾就正如構成這城市的光點，一同經歷了一場重生與進化；當能量進入中央的「Metaball」，空間以大爆炸的方式向外延伸展開，營造出絢麗燦爛的穿越感，令觀眾如同進行星際旅行，最終以粒子線條的有機動態，展示出星空宇宙的夢幻光輝，恰如人們都在盡情展現個人特色，共同成就這美麗的城市樣貌。

作品中充滿數位維度的線條和科技感，搭配電子音樂，及燦爛多彩的有機畫面，營造出規律卻又失序的視覺呈現。夜間光雕展覽是絕佳的單拍打卡活動，同時四四南村內，Good Cho's好丘也提供夜間營業，供應外帶手作貝果、新鮮手壓的世界冠軍啤酒，就是要讓每一位來訪者可以在四四南村享受一個愉快充實、五感體驗絕佳的夜晚。

《LIGHT UP 南村有光》自2022年2月啟動，全台唯一，為期三年的戶外投影藝術計畫，由台北市政府與南山人壽長期支持。光雕投影地點位於信義區的「四四南村」，這個計劃將市民的生活場景與光雕藝術拉近，受到國內外遊客高度評價，社交媒體上也有上百張打卡美照，就像是一個只在夜晚出現的限時藝廊。四四南村中央廣場已經成為家庭、情侶和朋友的休閒場所，絕對是初冬的夜晚約會不能錯過的舒適好去處！

《LIGHT UP 南村有光》作品名稱：【光跡】 時間：2023年11月13日起，週一~週日 晚間7:00、7:30、8:00、8:30播放15分鐘地點：四四南村中央廣場 台北市信義區松勤街54號最新《LIGHT UP 南村有光》藝術家介紹、作品資訊、展出資訊、徵件等相關活動訊息，請參考官網連結：https://44lightup.tw/artist_10.html

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