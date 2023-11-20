連14黑！10月外銷訂單528億美元 光學器材逆勢年增13%

經濟部公布10月外銷訂單528.7億美元，較9月增加2.9%，經季節調整後增加5.7%，但與去年同期相比，則減少4.6%，連續14個月衰退，累計1~10月外銷訂單4666.0億美元，較上年同期減少17.3%。

經濟部表示，10月外銷訂單年減，主要仍受通膨及升息效應影響，全球經濟成長趨緩，終端需求低迷，產業持續去化庫存所致。

經濟部表示，按貨品別觀察，終端電子產品需求持續疲弱、供應鏈調整庫存，致資訊通信產品及電子產品分別年減5.2%及0.3%；光學器材因電視面板價格高於上年同月，加上光學鏡頭接單成長，年增13.8%。

在傳統貨品方面，經濟部指出，因全球經濟成長趨緩，業者縮減設備投資支出，加上海外同業產能增加、部分產品價格低於上年同月，致機械、化學品、塑橡膠製品及基本金屬分別年減12.8%、11.5%、6.9%及5.4%。

經濟部表示，10月外銷訂單海外生產比53.0%，較上年同月下降2.0個百分點，主因電子及資訊通信部分產品提升國內生產比重所致。

展望未來，經濟部表示，雖高效能運算、人工智慧、車用電子等新興科技應用持續擴展，加上年末為全球銷售旺季，各國際品牌消費性電子新品接續上市，有助於挹注外銷接單動能；惟全球通膨及升息滯後效應、美中科技戰、俄烏戰爭、以巴衝突等不確定因素仍在，恐抑制外銷接單成長，後續發展需密切關注並審慎因應。

經濟部也說，根據外銷訂單受查廠商對11月份接單看法，預期接單將較10月份增加之廠商家數占15.7%，持平者占58.2%，而減少者占26.1%，按家數計算之動向指數為44.8；按接單金額計算之動向指數則為48.8，預期11月份整體外銷訂單金額將較10月份減少，其中資訊通信產品、電子產品及光學器材動向指數分別為47.8、49.8及48.5。

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