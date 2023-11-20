英特爾加速HPC和AI技術應用於科學研究發展

英特爾在美國丹佛Super Computing年度展會（SC23）上展示了藉由AI加速的高效能運算（HPC），產品組合橫跨Intel 資料中心繪圖處理器 （GPU ）Max系列、Intel Gaudi 2 AI加速器、Intel Xeon 處理器，皆展現出HPC和AI工作負載的領先效能，並展示其技術如何加速科學創新並推動新世代運算。

英特爾在SC23上分享與美國阿貢國家實驗室（Argonne National Laboratory, ANL）合作Aurora生成式AI計畫的相關進展，內容包括在Aurora超級電腦上參數量高達1兆的GPT-3大型語言模型（LLM）最新發展，這些進展獲益於Max系列GPU獨特架構和Aurora超級電腦的系統能力。

英特爾和阿貢國家實驗室合作，透過Aurora早期科學計畫（Aurora Early Science Program）和Exascale運算專案（Exascale Computing Project, ECP）的各項應用，加速科學發展，並同步揭示Intel Gaudi3 AI加速器和 Falcon Shores的發展藍圖。

英特爾企業副總裁暨資料中心AI解決方案總經理Deepak Patil表示：「英特爾持續致力於提供創新技術解決方案，以滿足HPC和AI社群的需求。Xeon CPU、Max GPU和CPU卓越的效能表現都有助於推進相關研究和科學發展，搭配Gaudi加速器更能全面展現出英特爾的領先技術能夠為客戶帶來更值得信賴的選擇，以滿足多元的工作負載需求。」

為什麼重要：針對科學研究的生成式AI及其最新效能和基準測試結果，突顯出英特爾提供的客製化解決方案足以滿足HPC和AI客戶的特定需求。英特爾透過軟體定義的方式，採用oneAPI規範與HPC和AI增強工具套件，協助開發人員跨越架構框架，無縫轉移程式碼，加速科學研究。此外，Max系列GPU和CPU也將布署在多組即將上線的超級電腦之中。

阿貢國家實驗室分享了以Aurora超級電腦推動科學研究生成式AI計畫的進展。透過Aurora生成式AI計畫，阿貢國家實驗室、英特爾及合作夥伴將攜手創建最先進的AI模型，奠定科學發展基礎。這些模型將使用超過1兆參數規模的科學文本、程式碼和科學資料集進行訓練，涵蓋多門科學領域。生成式AI計畫將利用Megatron和DeepSpeed的基礎技術，服務生物、癌症研究、氣候科學、宇宙科學和材料科學等多門科學領域。

Intel Max系列GPU架構和Aurora超級電腦系統擁有優秀的性能，只需64節點即可高效率處理1兆個參數的模型，遠低於一般所需。阿貢國家實驗室以256個節點處理四個實例，展現出Aurora平行處理多實例的能力；也能夠加速訓練擴展未來超過1萬節點上數兆token的參數模型。

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