台美租稅協定進展正面 財政部曝莊翠雲與葉倫合照
亞太經濟合作（APEC）財政部長會議日前落幕，財政部今（20）日釋出財政部長莊翠雲與美國財長葉倫（Janet Yellen）合照。對於外界關注解決台美雙重課稅問題是否有進展？財政部表示，雙方針對避免台美雙重課稅議題將持續推動。
財政部表示，APEC會議期間，葉倫邀請各經濟體代表參加閉門會議及歡迎晚宴，莊翠雲也藉由各式場合，積極與各經濟體代表交流互動，就雙方關切議題深入交換意見。
今年APEC財長會議由葉倫主持，雖然莊翠雲與葉倫座位距離較遠，會中並無特別互動，但實際上，在場邊交流等場合，莊翠雲與葉倫已有過面對面對話，財政部今日釋出兩人合照，兩人絕非全無互動。
從合照中可看出，葉倫對莊翠雲表達歡迎之意。針對外界關注的台美租稅協定，財政部表示，只要見面，無論時間長短，都會提到相關議題，向美方表達台灣加速推進的訴求。
財政部指出，莊翠雲在APEC會議期間與各經濟體代表交流，積極推動稅務、國際參與等相關合作，提升我國能見度。
莊翠雲也在會中分享我國經濟現況、面臨挑戰及相關政策，說明我國前瞻基礎建設整體規劃，善用財政量能推動重大基礎建設，並兼顧財政紀律；另也分享新科技提高稅務行政、人工智慧及大數據分析支援財政政策等議題。
財政部表示，我國代表團在會中與APEC經濟體、國際組織及私部門分享我國經驗，提高國際能見度。
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