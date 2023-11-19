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經濟部公布 10月未登工廠申請納管最新進度

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

經濟部公布今年10月各直轄市、縣(市)政府審查未登記工廠申請納管、提送工廠改善計畫及辦理特定工廠登記進度，全國已申請納管之既有未登記工廠約3.3萬餘家，經各地方政府審查符合納管資格者，計26,582家，審查率95.13%；較今年9月增加315家，月增加率1.30%。

至於各級地方政府審查納管辦理情形，第一級縣(市)政府：新北市97.90%最高，其次台南市97.04%，再次桃園市96.33%。第二級縣(市)政府：新竹市及嘉義市審查完畢，新竹縣、苗栗縣、南投縣、雲林縣、宜蘭縣、屏東縣、花蓮縣達90%以上。第三級縣(市)政府：台北市、基隆市、台東縣、澎湖縣及金門縣皆審查完畢。

關於工廠改善計畫，經濟部指出，申請納管者並提送工廠改善計畫2.9萬餘家，經地方政府審查核定者，計8,654家，審查率32.10%；較今年9月增加525家，月增加率2.25%。

各級地方政府審查改善計畫辦理情形，第一級縣(市)政府：彰化縣72.06%最高，其次台中市24.42%，再次台南市17.00%。第二級縣(市)政府：屏東縣80.68%最高，其次雲林縣47.18%，再次嘉義市44.39%。第三級縣(市)政府：台東縣審查完畢，其次澎湖92.31%，再次台北市77.78%。

此外，在特定工廠登記部分，經濟部表示，經納管、核定工廠改善計畫並取得特定工廠登記者，計1,248家；較今年9月增加67家。另原臨時登記工廠轉為特登工廠有7,013家，合計特定工廠登記8,261家。

經濟部表示，將持續督導地方政府審查進度，已研訂「優化工廠改善計畫審核作業工作指引」，提供地方政府精進審核作業效率的參考。另為協助納管工廠導入低碳化、智慧化等技術或設備更新，已核定工廠改善計畫者可提報基礎轉型個案補助計畫向經濟部申請最高上限150萬元經費補助；考量該計畫經費有限，請地方政府加速審查速度，讓業者落實工廠環保及消防等設施改善，早日取得合法工廠資格。

地方政府 經濟部

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