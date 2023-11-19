外銷訂單 恐連14月衰退

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
今年10月外銷訂單，經濟部將於20日發布。圖為高雄港貨櫃。 圖／聯合報系資料照片
今年10月外銷訂單，經濟部將於20日發布。圖為高雄港貨櫃。 圖／聯合報系資料照片

經濟部將於明（20）日發布今年10月外銷訂單金額統計。隨歐美年終消費旺季備貨需求，經濟部預估10月外銷訂單金額落在510億至530億美元之間，年增率減幅可望縮至個位數，呈連續第14個月負成長走勢。

經濟部官員表示，因AI商機熱絡，若第4季庫存去化成效顯現，加上去年11月、12月基期較低等三大有利因素，11月外銷訂單金額年增率有望轉為正成長；再加上消費性電子新品效應明顯、終端需求回溫等皆往好的方向發展，外銷訂單金額將可持續正成長，目前「先拚轉正」，後續再密切觀察。

經濟部外銷訂單廠商10月動向調查顯示，按家數計算之動向指數為44.7，按接單金額計算之動向指數為53.2，因此預期10月整體外銷訂單金額將較9月增加。經濟部預估10月外銷訂單金額510億至530億美元，年減7.9%至年減4.3%，

以貨品來看，資訊通信產品、電子產品以訂單金額計之動向指數分別為54.5、53.0；另塑橡膠製品、化學品動向指數55.9及50.7，代表這些產業10月接單較9月佳。至於光學器材、基本金屬及機械業以訂單金額計之動向指數皆在50以下，代表接單仍低迷。

官員坦言，除通膨及升息遞延效應外，10月發生的以巴衝突，更添國際情勢不確定性，恐抑制全球貿易成長動能。接下來需關注以巴戰事範圍是否擴及產油國，若戰事持續會有外溢效果，也將導致全球經濟風險升高。

經濟部發布9月外銷訂單金額514億美元，雖重返500億美元大關，但年減15.6%。經濟部分析，主因受全球通膨及升息影響，經濟成長趨緩，終端需求不振，加上供應鏈持續去化庫存所致。

若按貨品別觀察，經濟部指出，9月資訊通信產品、電子產品外銷訂單金額，年減幅分別為19.2%、16.7%，光學器材則年增7.3%，創去年1月以來最大增幅。

傳統貨品亦因全球經濟成長減緩，抑制廠商對設備投資意願，機械、基本金屬、塑橡膠製品等均呈負成長。

指數 通膨

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