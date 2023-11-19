外銷訂單 恐連14月衰退
經濟部將於明（20）日發布今年10月外銷訂單金額統計。隨歐美年終消費旺季備貨需求，經濟部預估10月外銷訂單金額落在510億至530億美元之間，年增率減幅可望縮至個位數，呈連續第14個月負成長走勢。
經濟部官員表示，因AI商機熱絡，若第4季庫存去化成效顯現，加上去年11月、12月基期較低等三大有利因素，11月外銷訂單金額年增率有望轉為正成長；再加上消費性電子新品效應明顯、終端需求回溫等皆往好的方向發展，外銷訂單金額將可持續正成長，目前「先拚轉正」，後續再密切觀察。
經濟部外銷訂單廠商10月動向調查顯示，按家數計算之動向指數為44.7，按接單金額計算之動向指數為53.2，因此預期10月整體外銷訂單金額將較9月增加。經濟部預估10月外銷訂單金額510億至530億美元，年減7.9%至年減4.3%，
以貨品來看，資訊通信產品、電子產品以訂單金額計之動向指數分別為54.5、53.0；另塑橡膠製品、化學品動向指數55.9及50.7，代表這些產業10月接單較9月佳。至於光學器材、基本金屬及機械業以訂單金額計之動向指數皆在50以下，代表接單仍低迷。
官員坦言，除通膨及升息遞延效應外，10月發生的以巴衝突，更添國際情勢不確定性，恐抑制全球貿易成長動能。接下來需關注以巴戰事範圍是否擴及產油國，若戰事持續會有外溢效果，也將導致全球經濟風險升高。
經濟部發布9月外銷訂單金額514億美元，雖重返500億美元大關，但年減15.6%。經濟部分析，主因受全球通膨及升息影響，經濟成長趨緩，終端需求不振，加上供應鏈持續去化庫存所致。
若按貨品別觀察，經濟部指出，9月資訊通信產品、電子產品外銷訂單金額，年減幅分別為19.2%、16.7%，光學器材則年增7.3%，創去年1月以來最大增幅。
傳統貨品亦因全球經濟成長減緩，抑制廠商對設備投資意願，機械、基本金屬、塑橡膠製品等均呈負成長。
▪ 房價越來越難殺…雙北呈現兩樣情 「這幾區」議價率大縮水
▪ 4間有1間、40年老屋交易夯 專家：賣屋少一動作虧200萬
▪ 台北房價多貴？23坪小宅加車賣逾5千萬 看到主建物更驚呆
▪ 中高年級生愛貸區曝 台中市年過半百買房最愛這
▪ 看房驚見屋主臥房供奉2神像 網安慰：附近有這一設施更慘
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言