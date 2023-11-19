工業服務業 生產總額達42兆

行政院主計總處每五年辦理一次「工業及服務業普查」的基本國勢調查，2021年普查於去年完成實地訪查，並於近日發布。此次特別針對各縣市工商業場所單位、從業員工及生產總額資料編制相關統計結果，以了解各區域及縣市產業結構分布情形。

根據主計總處資料顯示，2021年我國工業及服務業生產總額42兆元，以台北市9.5兆元居冠，另逾4.5兆元者包括：桃園市4.8兆元、新北市4.8兆元、高雄市4.7兆元，以及台中市4.5兆元，合計貢獻全體六成七的生產總額。

以地區來看，北部地區24.1兆元或占57.4%，南部地區9.1兆或占21.6%，中部地區8.5兆元或占20.3%，東部地區0.3兆元或占0.6%，金馬地區494億元或占0.1%。

主計總處官員分析，若與上次於2016年所進行的普查調查結果比較，以北部地區增加5.3兆元居冠，南部地區增加2.3兆元居次，中部地區增1.7兆元再次。

進一步觀察各縣市，台北市因為居我國金融中心，隨投資獲利成長，增加2.4兆元最多，高雄市則受惠於鋼鐵需求擴增及鋼價走揚，增1.1兆元居次。台南市因半導體產業需求暢旺及廠商擴廠，增1兆元再次，台北市、高雄市、台南市合計貢獻全體生產總額增量的47.2%。

若就成長幅度觀察，主計總處官員指出，以半導體產業聚集的新竹市、新竹縣及台南市分別增加60.1%、50.1%、42.5%，基隆市因疫情致塞港運價飆升，成長亦達54.4%

此外，在工業及服務業場所單位家數部分。主計總處指出，2021年普查為155萬家，其中新北市24.6萬家、台北市22.4萬家、台中市21.7萬家，以及高雄市18.7萬家，均逾15萬家較多，合計占全體場所家數的五成六。

主計總處官員分析，若與上次於2016年所進行的普查調查結果比較，以北部地區增加8.1萬家居冠，南部及中部地區分別增加4.6萬家及4.5萬家。各縣市中，台中市、新北市、桃園市及台北市均增逾2萬家較多，合計占全體增加家數的五成四，其中桃園市增加20.6%最高，另新竹縣因新竹科學園區產業群聚效益帶動，五年間亦成長21.4%。

至於在工業及服務業從業員工方面，主計總處表示，2021年普查為960.5萬人，各縣市中從業員工逾百萬者，包括台北市188.8萬人、新北市141.4萬人、台中市130.9萬人、高雄市105.1萬人及桃園市104.2萬人，合計提供全體七成的就業機會。

主計總處官員分析，若與上次於2016年所進行的普查調查結果比較，以北部地區增加38.7萬人居冠，南部及中部地區分別增加18.9萬人及18.8萬人。各縣市中，以台中市增加11.5萬人、桃園增加10.8萬人、台北市增10.2萬人較多，合計占全體增加人數的四成二。

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