幸福親子童樂園湧入逾三千人次 張廖萬堅感謝企業支持
選舉期間可以很不一樣！立法委員張廖萬堅舉辦「幸福親子童樂園」，今（18）日午後在老虎城旁廣場舉行，他說始終堅持且相信「孩子就是未來」，將有限的資源優先放在孩子身上，希望透過優質的親子活動，用溫馨、正面開心的方式延續歡樂，同時也傳達政見與理念。
今天的親子童樂園，規劃了超過20項的節目活動，有闖關遊戲、胸章DIY、造型高蹺人的互動體驗，還有孩子最愛的大型氣墊城堡，活動現場有許多動物氣球，仿若來到了一場動物角色扮演派對，連張廖萬堅都穿起恐龍裝滿場奔跑，受到孩子的熱烈歡迎及追逐合影。
張廖萬堅說，這次舉辦「幸福親子童樂園」是邁入第九年連續一系列的親子藝文季活動，童樂園規模之大和所需經費，不亞於籌劃大型故事劇公演，感謝熱心企業經費支持和主辦單位陽光城市發展協會，希望用文化活動推廣親子共處，並表示看到家長把孩子帶來現場參與，他就感覺這是一個很美好的畫面。
張廖萬堅向民眾報告，在立法院一直待在教育文化委員會，這屆四年來戮力為西屯區、南屯區38所國中小爭取校園基礎建設的改善，像是班班有冷氣，中央編列323億元挹注，為台中市補助九成超過32億元，本來預計二年完成，一年半內完工。
當然，校園建設不是只有冷氣，還有運動環境跑道整建50億元，由國發會專案補助，加上遊戲器材、廚房設備、老舊廁所修繕等校園基礎建設，讓孩子安心在校園生活。
而來自高雄的出南方劇團，在主舞台兒童劇碼特別規劃「猴子森友會」、「武狀元傳奇」等演出，現場超過3,000人次參加，相當溫馨熱鬧，小朋友直呼超好玩。
張廖萬堅也預告，今年12月30日將在百貨老虎城旁廣場，會舉行大型故事劇「新月傳奇」公演，歡迎市民朋友一同參加觀賞。
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