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繼清大後…陽明交大自備電纜故障停電 台電主動協助確保校園用電

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
台電巡修人員會同校方及維護廠商，共同瞭解供電問題。圖／聯合報系資料照
台電巡修人員會同校方及維護廠商，共同瞭解供電問題。圖／聯合報系資料照

陽明交通大學光復校區昨（17）日停電台電今日說明，昨日傍晚台電新竹區處配電調度中心發現供給校內電力之線路跳脫，同仁便立即前往查修，發現停電原因為校區自備電纜故障，引起校內開關跳脫。台電巡修人員會同校方及維護廠商，共同瞭解供電問題，並協助校方安排停電查修，經連夜搶修，今早已更新完畢，陸續進行測試及送電。

台電指出，因應校內電纜更新施工過程，目前校內由原本兩回路供應用電，改為單一回路供應用電，經評估供電容量尚能滿足校內用電。

台電表示，後續將持續主動提供校方需要之協助，加強線路維護、設備檢測，致力維護校園用電品質。

台電 停電 電纜

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