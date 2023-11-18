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日商退出風電 經部：非市場因素

聯合報／ 記者林海葉卉軒、編譯簡國帆／台北報導

經濟部昨針對離岸風電區塊開發第二期召開第三次離岸風力發電區塊開發草案說明會，議題包括彭博資訊昨報導日本企業陸續退出台灣風力發電計畫，以及開發商國產化義務問題。經濟部表示，針對日商退出台灣特定風場一事，該個案是因應特定風場財務重整而做出的股權異動，並非市場因素。

至於二度鬆綁國產化，經濟部決定產業關聯方案最低七十分門檻不變，總分上限由一一五分再增加至一百二十分；換言之，開發商國產化義務下降。同時經濟部也將選商收件截止日延至明年四月上旬，並預計明年五月公告選商結果。不過，多家開發商爭取經濟部能給予更充分的備標時間。

彭博資訊昨報導，日企近月陸續退出台灣風力發電計畫，由於台灣是全球成長最快的風電市場之一，這個發展顯示成本升高和延誤加劇正使世界各地的風電產業陷入更深的困境。

經濟部回應指出，國外相關業者仍持續投入台灣離岸風電市場，如西班牙伊彼得羅拉、法國電力公司、Blue Float、Floatation Energy等業者參與；至於日本業者要退出等報導非事實，相關日商如三井物產等仍持續參與建設。

但日本煉油業者Eneos上周表示可能退出台灣的雲林離岸風場計畫，此前四國電力公司以延誤威脅其利潤為由決定退出相同計畫，Jera則在六月宣布完成出售海鼎離岸風電計畫（Formosa 三）持股。

Wood Mackenzie電力與再生能源研究管理顧問刁晨媛（音譯）說，多家企業退出，暗示台灣離岸風電場誘人的前提條件正在消退，這可能影響投資人信心。台灣風電場是當局要在二○二五年提高再生能源電力比率至百分之二十的計畫一環，目標是屆時設立五點七百萬瓩（GW）裝置容量。台灣也擴大使用天然氣，減少煤炭並汰除核能，但目標時程已落後。

另外，台灣要求開發商有百分之六十設備必須向當地製造商採購。彭博新能源財經分析師指出，這些規定會大幅提高離岸電價，並延誤安裝作業。

經濟部官員表示，關於開發商關切備標期夠不夠的問題，經濟部會盡可能兼顧開發商的需要。

日本 再生能源

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