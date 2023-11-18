超商金控 雙產業大咖 保守看明年

今年全球景氣不佳，超商和金控大咖昨日對明年展望也態度保守，統一董事長羅智先昨日表示，對於明年的景氣，只希望明年不要比今年更不好預測。

富邦金首席經濟學家羅瑋昨日在法說會上指出，美國的經濟動能估計不會比今年好，其中民間消費的力道會否衰退，是重要觀察指標。

羅智先昨指出，現在全球的普遍問題是各經濟體負債太多，在資源分配上造成影響，政府就很有壓力，而近期發生的事情是一、兩個月前根本未能預料，因此愈來愈多人說不要再去預測景氣，「世事多變化，年初的預測，到年底都會發現非常不準」，羅智先說。

家樂福今年前三季虧損超過十億元，營收也未成長，對此羅智先表示，在新經營團隊進駐後，用最嚴苛標準檢視，只要有一點不安心的地方都剔除掉包括庫存等，因此虧損只是在會計科目上的呈現，這是所有併購後的案例都會這樣，「明年一定會成長，但拉長到三年時間看，會更準。」

博客來今年營運表現不佳，羅智先說，一個企業或組織退步了，永遠不應該抱怨競爭者，決定命運的是消費者，退步就是沒做好或是跟社會脫節，博客來的定位在於知識傳遞，過去很成功，但現在知識傳遞有太多管道，不可否認的是，博客來已經落後。

富邦金昨日則在第三季線上法人說明會上，被問到對未來台灣景氣的看法。

富邦金控總經理韓蔚廷表示，最壞時機已經過了，基本面逐步往上慢慢好轉，投資氛圍較好。

但韓蔚廷認為，假設歐美高利率時間比較長，就無法預期對明年終端消費的衝擊程度，也可能影響台灣經濟復甦的動能，因此目前看來，還是「審慎樂觀」。

羅瑋則預期台灣的經濟成長動能有望回溫，在庫存問題獲解決、出口及消費投資動能的回溫帶動下，明年經濟成長率應可望超過百分之三。但估計明年美國成長還會放慢，預估聯準會明年六月啟動「預防性降息」。

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