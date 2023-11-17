日本廠商相繼退出台灣離岸風電計畫？ 經濟部：非事實
針對外界報導日商退出台灣特定風場一事，經濟部今（17）日表示，該個案主要是因應特定風場財務重整而做出的股權異動，並非市場因素，國外相關業者仍持續投入台灣離岸風電市場，如西班牙伊彼得羅拉、法國電力公司、Blue Float、Floatation Energy等業者參與。
經濟部強調，日本業者都要退出等報導絕非事實，相關日商如三井物產等仍持續參與台灣風場建設。
《彭博新聞》今日報導，日本又一家參與台灣雲林離岸風電計畫的廠商決定退出，顯示持續升高的成本讓廠商難以負荷。
據報導，日本Eneos控股（Eneos Holdings）上周表示，可能會退出台灣的雲林離岸風電計畫。在Eneos有意退出的消息傳出前，另一間日本企業、四國電力公司（Shikoku Electric Power）已決定要退出台灣的風電計畫，而日本的中部電力公司（Jera Co.）則是已宣布完成出售海鼎風電計畫（Formosa 3）的股份。
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