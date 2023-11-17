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旅行業快準備 交長說開放團客赴陸只要超過2,000人就按需求調整

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
明年3月1日開放旅行社組團赴中國大陸旅遊，旅行業者擔心陸委會有每日2,000人的限額，交通部長王國材今日要業者不必擔心，趕快去準備。記者楊文琪/攝影
明年3月1日開放旅行社組團赴中國大陸旅遊，旅行業者擔心陸委會有每日2,000人的限額，交通部長王國材今日要業者不必擔心，趕快去準備。記者楊文琪/攝影

明年3月1日開放旅行社組團赴中國大陸旅遊，旅行業者擔心陸委會有每日2,000人的限額，交通部長王國材今日要業者不必擔心，趕快去準備，最重要是看你的需求，超過的話會在數量上面做一些調整。

對於大陸國台辦日前表示，希望台灣方面盡快全面開放空運直航航點和海上客輪直航，王國材說，兩岸的航點是一個需求的問題，是一個航空公司營運的問題，如果有需求，民航局也不會去擋，海上客輪直航也一樣如此。他認為，如果觀光是雙向往來，需求量就會慢慢回來，若只有單方面開放我們去，可能需求就只有一半，這個問題主要是在兩邊的交流是不是很密切。

交通部觀光署今日舉辦「2023台灣觀光高峰論壇」，被問及業者擔心組團赴陸有人數限制，交通部長王國材說，兩岸觀光開放從明年3月開始，是我們的方向。旅行業趕快去準備，若需求量真的很大，政府會在數量上面做一些調整，最重要是看你的需求，如果出團超過2,000人，會按照需求來做一些調整。

他表示，我們有一個數據，疫情前2019年大概一天是2,000人，所以有這樣的一個想法，如果你的量真的超過2,000人，我們就會調整，但也有可能量沒有想像的多，所以我們現在也不知道要弄一個什麼樣的數字。

他強調，我方希望兩岸健康有序的交往，我們去他們也可以來，所以呼籲中國大陸這邊，也應該讓他們的人民來台灣看一看，我們現在就朝這個目標，大家就去準備，因為業者要準備的工作很多，包括導遊、領隊都要找回來，還有國內的地接社或是在大陸的地接社合作，還包括餐飲等等合作。國內相關觀光產業已經做過幾場講習，我們要先準備好相關工作。

王國材指出，我方已經釋出這麼大的善意，希望對岸能看到我們的善意，呼籲中國大陸也讓他們的人民來台灣。

至於旅宿業要求引進移工問題，王國材表示，服務業很廣，不止在旅宿業，所以勞動部非常謹慎在看這個事情，他們也提到現在的高齡跟婦女二度就業，我們雖然有一個報告出去，但兩個部門還在討論，也要看旅宿業的需求，來做一個彈性的檢討。

王國材 觀光

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