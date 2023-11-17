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超徵3千多億稅款怎麼用 林思銘呼籲挹注勞保基金

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
立委林思銘呼籲將超徵稅款用於挹注勞保基金，避免破產損及勞工權益。圖／林思銘辦公室提供
立委林思銘呼籲將超徵稅款用於挹注勞保基金，避免破產損及勞工權益。圖／林思銘辦公室提供

台灣政府近年來出現大幅超徵稅款3000到4000億元不等，今年也預估會超徵3700億元，立委林思銘呼籲中央要正視稅款問題，除了稅制改革外，建議將部分挹注勞保基金，否則勞保基金預估2028年將會面臨破產

林思銘表示，勞保基金破產攸關全國上千萬勞工退休保障，事關重大，不分黨派立委也都呼籲應該即刻解決破產問題，現階段最重要的工作，就是要盡快提出全盤的改革方案，這一部分需要召開國是會議，彙集各界共識去形成具體方針。

林思銘指出，若超徵稅款能由中央撥用部分挹注勞保基金，可避免破產損及千萬勞工的權益，另一方面在立法院，相關的撥補勞保金基金法制化的工作必須優先完成，也需要修改提高現行勞保職災傷害、死亡的補助金額，簡化勞工申請作業程序，盡量做到保障勞工權益最大化。

林思銘認為，政府需要再更積極的處理勞保破產問題，若沒有永續的安全退休制度，台灣人民的權益在哪裡，相關的立法工作他將會在立法院全力監督與執行。

勞保基金 破產 稅款

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