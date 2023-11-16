快訊

黃國昌今遞出退黨申請！時代力量證實 明將開記者會說明

性侵男童還懷孕產子…國小女老師可請求扶養費？律師這樣說

亞冠賽／台日大戰打序出爐！劉基鴻vs.牧秀悟四棒較勁

國泰人壽擬參與中佳現增案 金額不超過6.9億元

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

國泰金控（2882）今（16）日代子公司國泰人壽公告，擬參與中佳控股公司的現增案；國泰金指出，子公司國泰人壽擬以每股10元，總投資金額不超過6.9億元，參與中佳控公司的現增案。國泰金高層指出，國壽擬參與中佳現增案，主要有三大考量。

第一，鑑於燃煤、核能電廠等基載陸續除役，燃氣電廠為未來台電電力調度重要來源，但新設機組將面臨天然氣供應不確定及鄰近居民同意取得不易的困境，推估電力供給將有缺口。

其次，考量中佳電廠位於台中港區，與中油儲氣槽及台電變電所距離近，非於人口集中區，除建設成本經濟並可降低陳抗風險。另委託GE為主電廠統包，亦降低興建期風險。

第三，內部評估投報率相當不錯。

國泰金控 核能電廠 國泰人壽

延伸閱讀

地板熱熱的...警破比特幣礦場竊電費破億 金主經營台中連鎖醫美

高雄苓雅區今早電燈閃爍 台電查到原因...中油整治土壤挖到電纜跳脫

台電小額綠電競標上架

2023台灣企業永續獎／國泰金15獎彰顯ESG績效

相關新聞

網傳引進10萬名印度移工 許銘春批：假訊息、防認知作戰

台灣擬開放引進印度移工，網瘋傳一次就會引進10萬名，後續引發部分網友議論印度侵害女性事件頻傳，憂慮引進印度移工，會影響社會...

新制退休金不到舊制一半！勞團高喊提高雇主6％勞退強制提撥率

全產總、全金聯、北市產總、高雄市產總等工會昨到行政院陳情，高喊「老年生活被打趴，勞退提撥要提高」。對此，勞動部長許銘春今...

陳建仁：配合淨零排放目標 引導產業綠色轉型

行政院長陳建仁今天表示，在淨零轉型趨勢下，部會應配合2050淨零排放目標超前部署，培育充足人才與勞動力，並就水、電、地等...

租金補貼成財務負擔？國土署：弱勢四成、年底達40萬戶

國土管理署今表示，有媒體引述立法院預算中心評估報告，稱租屋補貼的財務負擔沉重，但租金補貼計畫補貼對象其中4成為弱勢家戶、...

產業園區管理局三管齊下挹注資源 助廠商產業升級

因應數位轉型浪潮，經濟部產業園區管理局為協助區內廠商產業升級，與資策會數位轉型研究院南區中心合作，透過介接政府輔導資源、...

「五缺」改善了？政院簡報執行成果 在野黨批缺電、缺工仍難解

政院號稱五缺有改善，但在野黨認為缺電、缺工等問題仍難解！國發會16日簡報「產業投資五大要素優化政策」執行成果，…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。