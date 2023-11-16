國泰人壽擬參與中佳現增案 金額不超過6.9億元

國泰金控（2882）今（16）日代子公司國泰人壽公告，擬參與中佳控股公司的現增案；國泰金指出，子公司國泰人壽擬以每股10元，總投資金額不超過6.9億元，參與中佳控公司的現增案。國泰金高層指出，國壽擬參與中佳現增案，主要有三大考量。

第一，鑑於燃煤、核能電廠等基載陸續除役，燃氣電廠為未來台電電力調度重要來源，但新設機組將面臨天然氣供應不確定及鄰近居民同意取得不易的困境，推估電力供給將有缺口。

其次，考量中佳電廠位於台中港區，與中油儲氣槽及台電變電所距離近，非於人口集中區，除建設成本經濟並可降低陳抗風險。另委託GE為主電廠統包，亦降低興建期風險。

第三，內部評估投報率相當不錯。

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