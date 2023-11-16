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「五缺」改善了？政院簡報執行成果 在野黨批缺電、缺工仍難解

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國發會16日簡報「產業投資五大要素優化政策」執行成果，遭在野黨質疑並未根本解決「五缺」等問題。（行政院）
國發會16日簡報「產業投資五大要素優化政策」執行成果，遭在野黨質疑並未根本解決「五缺」等問題。（行政院）

政院號稱五缺有改善，但在野黨認為缺電、缺工等問題仍難解！國發會16日簡報「產業投資五大要素優化政策」執行成果，包括增加大量容積與投資金額，增加每日供水與推出人才留用方案等。但國民黨立院總召曾銘宗受訪時直言，現在建築業仍嚴重缺工，政府也沒有緩解民眾對缺電的疑慮。

增加491億投資

五大要素優化分別由經濟部主管土地要素、供水要素及供電要素，國發會主管人才要素，以及勞動部主管勞工要素。

國發會官員表示，在土地部分，經濟部至112年10月止，推動工業區更新立體化發展方案已新增樓地板面積（容積獎勵部分）約15.4萬平方公尺，新增投資金額491.9億元；未來將陸續完成與台糖合作的中埔、水上、新市及北高雄等新產業園區開發與招商，以滿足產業用地需求。

強化電網、提留才方案

在供水部分，為提升供水能力及韌性，經濟部已提出「臺灣各區水資源經理基本計畫」，自106年起迄今，累計每日增供197萬噸水源，相當於增加全臺18%公共用水。供電部分，推動「強化電網韌性建設計畫」以分散、強固電網；積極發展太陽能電、離岸風電，增加低碳天然氣、減少燃煤發電，確保供電穩定。

針對後疫情時代，大環境面臨缺工、缺料、通膨及營建物價上漲等風險，勞動部將偕同相關部會持續關注引進外籍移工情形，並透過「移工留才久用方案」開放外國人在臺從事中階技術工作，推動強化本勞技術培訓與聘用、公共工程朝自動化及預鑄化設計等精進措施，解決產業中階技術人力短缺問題。

電價大漲恐傷產業

但對此，國民黨立院總召曾銘宗受訪時強調，對於國發會列的這些改善成果予以尊重，但是否真的代表「五缺（水、電、土地、人才、人力）」的問題有根本性解決，仍值得商榷。

他舉例說，包括目前可能面臨缺電危機，且電價也大幅度提高，這對產業發展不利；更何況少子化等問題也還沒有解，許多如建築業等業別仍面臨嚴重缺工的狀況。

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國發會 缺電 勞動部 移工 曾銘宗

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