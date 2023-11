龔明鑫APEC部長級會議談經濟復甦 需數位及綠色雙轉型

2023年度亞太經濟合作(APEC)部長級會議(APEC Ministerial Meeting, AMM),於美國舊金山當地時間11月14、15日召開,國發會主委龔明鑫於會中表示,當前全球情勢導致通膨、供應鏈中斷、對糧食、能源安全及區域穩定的擔憂,台灣敦促經濟體加強合作,以追求開放、充滿活力、韌性與和平的APEC區域。

國發會主委龔明鑫此次與行政院政務委員鄧振中一同率團出席AMM會議,並在AMM會議的第一場次交流主題「營造有利永續未來之創新環境,並為各方確保未來平等且具包容性」(Enabling an innovative environment for a sustainable future and affirming an equitable and inclusive future for all)中,代表我國發言。

龔明鑫表示,面對全球經濟復甦前景的不確定性,為了復甦經濟,數位及綠色的雙轉型不僅可推動經濟發展,亦有助於打造一個更具韌性、包容性及永續的未來。

在數位轉型方面,龔明鑫提到,台灣作為科技驅動的經濟體,致力弭平數位落差,將無線網路擴展至偏鄉地區,並利用數位工具改善災害預防及管理,促進產業創新,確保數位平等,以及強化數位韌性。數位科技,尤其是AI影響力持續成長,雖存在風險,但透過適當治理,AI可造福人類,甚至可協助強化醫療保健品質。今年我國APEC企業諮詢委員會(ABAC)代表提出「DO AI Yourself (DAIY) Project」計畫,透過公私夥伴關係結合AI應用與醫療服務。台灣願與APEC經濟體合作,強化APEC區域的數位健康。

關於綠色轉型方面,龔明鑫則指出,台灣致力於2050年前實現淨零排放,並將承諾入法。為支持中小企業實現綠色轉型,台灣投資創新,採用數位工具進行碳盤查、資料分析及智慧能源管理。台灣並成立碳權交易所,媒合供需,創造企業去碳誘因,並在追求綠色轉型的同時,確保公正轉型,不遺落任何人。這些行動皆展現台灣因應氣候變遷的決心,盼與APEC經濟體合作,為所有人創造綠色成長。

商品推薦