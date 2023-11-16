龔明鑫APEC部長級會議談經濟復甦 需數位及綠色雙轉型

2023年度亞太經濟合作(APEC)部長級會議(APEC Ministerial Meeting, AMM)，於美國舊金山當地時間11月14、15日召開，國發會主委龔明鑫於會中表示，當前全球情勢導致通膨、供應鏈中斷、對糧食、能源安全及區域穩定的擔憂，台灣敦促經濟體加強合作，以追求開放、充滿活力、韌性與和平的APEC區域。

國發會主委龔明鑫此次與行政院政務委員鄧振中一同率團出席AMM會議，並在AMM會議的第一場次交流主題「營造有利永續未來之創新環境，並為各方確保未來平等且具包容性」(Enabling an innovative environment for a sustainable future and affirming an equitable and inclusive future for all)中，代表我國發言。

龔明鑫表示，面對全球經濟復甦前景的不確定性，為了復甦經濟，數位及綠色的雙轉型不僅可推動經濟發展，亦有助於打造一個更具韌性、包容性及永續的未來。

在數位轉型方面，龔明鑫提到，台灣作為科技驅動的經濟體，致力弭平數位落差，將無線網路擴展至偏鄉地區，並利用數位工具改善災害預防及管理，促進產業創新，確保數位平等，以及強化數位韌性。數位科技，尤其是AI影響力持續成長，雖存在風險，但透過適當治理，AI可造福人類，甚至可協助強化醫療保健品質。今年我國APEC企業諮詢委員會(ABAC)代表提出「DO AI Yourself (DAIY) Project」計畫，透過公私夥伴關係結合AI應用與醫療服務。台灣願與APEC經濟體合作，強化APEC區域的數位健康。

關於綠色轉型方面，龔明鑫則指出，台灣致力於2050年前實現淨零排放，並將承諾入法。為支持中小企業實現綠色轉型，台灣投資創新，採用數位工具進行碳盤查、資料分析及智慧能源管理。台灣並成立碳權交易所，媒合供需，創造企業去碳誘因，並在追求綠色轉型的同時，確保公正轉型，不遺落任何人。這些行動皆展現台灣因應氣候變遷的決心，盼與APEC經濟體合作，為所有人創造綠色成長。

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