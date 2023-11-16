推動「產業投資五大要素優化政策」國發會：迄今已累積相當成效

國發會今日於行政院院會就「產業投資五大要素優化政策執行成效」提出報告。國發會指出，在面臨近年疫情衝擊、俄烏戰爭、百年大旱、大環境缺工缺料、通膨及營建物價上漲等風險下，國發會、經濟部、勞動部、教育部、內政部、國科會、農業部、工程會等機關共同努力，戮力推動「產業投資五大要素優化政策」迄今已累積相當成效。

行政院長陳建仁在聽取國發會報告後裁示准予備查，他並表示，為因應國內外經濟情勢的快速變遷，以及新興與戰略性產業發展需要，行政院於2021年12月7日核定「產業投資五大要素優化政策」（2021至2024年），積極打造良好的環境，為產業發展奠定堅實的基礎。

陳揆指出，政策執行至今，經各機關共同努力，已展現相當亮麗的成果。在人才方面，政府成功延攬許多外國專業人才，並持續擴增服務能量，吸引更多優秀國際人才來臺；在人力方面，除全方位促進青年、婦女及中高齡就業，並以外籍移工補實企業亟需人力外，政府也針對產業需求強化國內專業人力的培育；在用水方面，政府透過開源、節流、調度、備援等作法，靈活運用水資源，成功度過了百年大旱，並能充分供應民生與產業用水。

在用電方面，藉由再生能源的開發、節能措施的推動，以及新燃氣機組的建設，使備轉容量率大幅提升，降低空氣污染程度，增加高科技產業來台深耕的信心；在土地方面，以工業區立體化更新、強化用地媒合服務，並與台糖公司合作開發新產業園區增加產業用地供給等措施，充分滿足台商回台的用地需求。

陳揆說，面對氣候變遷，世界各國均要求產業致力降低碳排，並進行綠色能源轉型。我國亦已訂定「2050淨零排放」目標，積極推動各項關鍵戰略，在淨零轉型趨勢下，確保我國產業的競爭優勢，請各要素主管部會超前部署，培育相關充足人才與勞動力，並就水、電、地等要素持續研提精進作為，強化產業的韌性與調適能力，並協助引導產業綠色轉型，以帶動新一波經濟成長動能，打造溫暖幸福台灣。

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