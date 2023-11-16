國發會：台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）即將召開 許多面向有進展

今年亞太經濟合作（APEC）部長級會議（APEC Ministerial Meeting, AMM），在美國舊金山舉行，已於當地時間14-15日召開，我國由行政院政務委員鄧振中及國發會主委龔明鑫率團出席。龔明鑫另於會前與美國出席AMM之發言代表國務院經濟成長、能源及環境事務次卿費南德茲（Jose W. Fernandez）於14日上午進行雙邊會談，雙方就台美合作、淨零排放、經濟脅迫等議題交流。

國發會指出，費南德茲表示，第四屆台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）即將召開，雙方在許多面向都已有所進展，包括避免雙重課稅的討論、台美21世紀貿易倡議已進入第二輪談判等，盼未來台美亦可推動與第三國之合作，向世界展現與台灣合作之益處。

龔明鑫回應費南德茲有關台美可推動第三國之產業合作面向時說明，台灣中華電信已與歐洲及東南亞國家洽談5G電信之合作，另外，電動車等領域也是未來可發展三方合作的項目。

龔明鑫並提及，有關醫療領域，我國APEC企業諮詢委員會（ABAC）代表今年提出將AI應用與醫療服務相結合之計畫，共有19個APEC成員參與，且台灣在新南向政策下，與東南亞國家在醫療領域合作，打造一國一中心；台美未來也可就數位醫療推動與第三國家合作。

龔明鑫另也與費南德茲就台美發展太陽能、離岸風電、氫能與地熱等其他能源交換意見。另費南德茲次卿表示，經濟脅迫議題為G7之重要議題之一，雙方也就如何因應經濟脅迫之情勢交換意見。

本年度APEC主辦經濟體美國的辦會主題為「為各方創造具韌性且永續的未來」（Creating a Resilient and Sustainable Future for All），並透過「互連（interconnected）、「創新」（innovative）及「包容」（inclusive）等三大政策優先事項推動相關工作，賡續為實現2040太子城願景作出貢獻。

出席的經濟體發言圍繞各國所關注的氣候變遷、公正轉型、淨零排放、綠色及能源轉型、數位經濟及轉型、弭平數位落差、新創發展、供應鏈韌性、糧食安全、婦女、微中小企業等群體包容等議題；其中美國、日本、澳洲、加拿大、紐西蘭等經濟體言及烏俄戰爭對供應鏈、能源與糧食安全等之影響；少數會員體發言亦提及以巴衝突。

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