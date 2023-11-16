快訊

雙十一今年賣不動了？不是消費萎縮而是「折扣天天有」

驚險！高雄前鎮高架橋貨櫃車翻覆 司機受困命懸一線

日本羽賽／只花32分鐘直落2退泰將 戴資穎8強就位

晶宏搶攻美系大賣場5億個 ESL 商機 拚明年H2放量

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

電子貨架標籤（ESL）驅動IC廠晶宏（3141）搶攻明年美系大型賣場 ESL 驅動IC商機，預期明年將可望出現5億個市場需求，且明年晶宏將會搶攻4色 ESL 市場，代表明年下半年出貨動能將可望明顯優於今年同期。

晶宏今年營運受到市場景氣不佳影響，衝擊營收表現。晶宏公告10月合併營收達1.30億元、月減1.7％，不過相較去年同期增加24.5％。累計今年前十月合併營收為15.98億元、年減28.1％，寫下三年以來同期低點。

對於第4季營運展望，晶宏認為，由於客戶通常在年底結算，因此將會影響到出貨表現，預期將會使單季營運表現低於第3季水準。

不過就長期展望來看，晶宏指出，美系大型賣場已經預訂未來在美國3,700家營運據點將會全數更改為電子貨架標籤，且根據公開資料，明年底以前將會有500家店要全數更改為電子貨架標籤，以一家店有12萬個電子貨架標籤需求來看，代表明年將可望出現6,000萬個相關商機，且未來4色的電子貨架標籤需求將可望持續看增，晶宏明年將會備妥產品。

晶宏表示，雖然公司在美系大型賣場並非獨家供應，但公司在其市占率相對較高，因此有機會藉此推動明年下半年營運動能繳出明顯優於今年同期的成績單。且除了美系賣場之外，同步有其他客戶進入產品驗證階段，不僅賣場需求，未來醫院、物流、大眾交通運輸或識別證都可望是潛在客戶。

晶宏 營收

延伸閱讀

華懋吸引逾31萬人抽紅包 中籤率0.25%、抽中可望賺進4.35萬

苗栗市自由街延伸至正發路瓶頸 1.9億元打通有譜

嘉市資源垃圾回收率下跌 議員建議導入智慧回收機共創三贏

外資買超台股逾150億元 「AI股」奪買超榜首、台積電排第二

相關新聞

王品啟動今年第四波加薪計畫 這品牌調幅近9%

王品（2727）30周年不僅打造史上規模最大的大型尾牙，員工薪資福利也更上層樓，並宣布明年將再釋出1200名正職職缺。王...

台塑集團總裁王文淵：景氣調整期恐拉長 可能要一年或更久

台塑集團總裁王文淵昨（15）日表示，這波景氣趨緩，今年初原本預期大約要花半年時間調整，也就是上半年會開始反彈，但實際上並...

環境部長：支持台版碳關稅 目前將優先建立碳定價模式

歐盟碳邊境調整機制（CBAM，俗稱碳關稅）將於2026年上路，環境部長薛富盛昨（15）日首度表態，基於公平貿易原則，支持...

矢板明夫悼念范疇…在沒人選戰爭情況下 提出「要選戰爭還是和平」不是笨就是壞

從2014年7月起，名家范疇就固定為本刊《重磅觀察》專欄執筆。9年來，他總用犀利筆鋒，分享獨到洞察。范疇驟然辭世，我們僅以日本媒體人矢板明夫此文悼念。

AI將帶動高頻寬記憶體供不應求 DRAM產業3年內產值翻倍

隨著AI需求愈來愈熱，具備高速傳輸速率高頻寬記憶體（High Bandwidth Memory，縮寫HBM）身價同步看漲。HBM也成為三大原廠包括SK海力士、三星及美光新的競逐舞台。更讓業者興奮的是，AI應用從雲端往邊緣運算以輻射狀散發開來，新運算時代到來，在「得算力者得天下」的巨輪驅動下，不只AI晶片火紅，HBM也遍地開花，三大原廠加速將產能調撥主攻DDR5 DRAM，搭配新一代HBM3e搶市，產能移轉讓庫存調整經歷長達11季之久的DRAM產業，明年可望重回景氣上升循環。

景氣何時好轉 王文淵：難說

台塑集團總裁王文淵昨天表示，全球景氣不佳起因在於美中關係不佳，加上俄烏戰爭與以哈戰爭，都是人為因素的政策操作，不能用產業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。