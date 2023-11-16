晶宏搶攻美系大賣場5億個 ESL 商機 拚明年H2放量

電子貨架標籤（ESL）驅動IC廠晶宏（3141）搶攻明年美系大型賣場 ESL 驅動IC商機，預期明年將可望出現5億個市場需求，且明年晶宏將會搶攻4色 ESL 市場，代表明年下半年出貨動能將可望明顯優於今年同期。

晶宏今年營運受到市場景氣不佳影響，衝擊營收表現。晶宏公告10月合併營收達1.30億元、月減1.7％，不過相較去年同期增加24.5％。累計今年前十月合併營收為15.98億元、年減28.1％，寫下三年以來同期低點。

對於第4季營運展望，晶宏認為，由於客戶通常在年底結算，因此將會影響到出貨表現，預期將會使單季營運表現低於第3季水準。

不過就長期展望來看，晶宏指出，美系大型賣場已經預訂未來在美國3,700家營運據點將會全數更改為電子貨架標籤，且根據公開資料，明年底以前將會有500家店要全數更改為電子貨架標籤，以一家店有12萬個電子貨架標籤需求來看，代表明年將可望出現6,000萬個相關商機，且未來4色的電子貨架標籤需求將可望持續看增，晶宏明年將會備妥產品。

晶宏表示，雖然公司在美系大型賣場並非獨家供應，但公司在其市占率相對較高，因此有機會藉此推動明年下半年營運動能繳出明顯優於今年同期的成績單。且除了美系賣場之外，同步有其他客戶進入產品驗證階段，不僅賣場需求，未來醫院、物流、大眾交通運輸或識別證都可望是潛在客戶。

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