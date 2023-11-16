電動車歐洲夯 資誠教你優稅法

資誠聯合會計師事務所稅務法律服務營運長許祺昌今（15）日指出，根據PwC發布的《2023電動車準備度報告》，歐洲消費者對電動車展現強烈興趣，有30%的受訪者未來兩年有意願購入電動車。而受益於充電基礎建設的成熟，以及消費者需求的暢旺，未來歐洲的電動車市場商機值得期待，尤其挪威、瑞士與德國更是歐洲電動車準備度最高的國家。

資誠聯合會計師事務所於今（15）日舉辦「歐洲電動車供應鏈布局研討會」，剖析電動車產業在中、東歐等國投資優勢及相關注意事項，也說明在全球電動車市場普及率提升之際，注重綠能及碳排的歐洲各國，儼然成為電動車產業海外布局與進軍市場的熱門地點。

資誠聯合會計師事務所國際租稅及移轉訂價服務副總經理鍾佳縈表示，2019年歐盟推出綠色政綱，宣布在2050年達到歐陸的淨零碳排，以應對氣候變化和減少溫室氣體排放。中、東歐以其優越的地理位置、發達的製造業基礎及當地政府積極制定各種激勵措施，如減稅、補貼消費者和環保政策，以吸引全球投資者和企業的目光。

鍾佳縈指出，企業對於歐洲的投資，除了檢視自身是否符合政府所提供的相關投資優惠外，亦應考量國際稅務發展，例如適用全球最低稅負制施行，各國可能逐漸將於明後年開始立法，集團應評估該法案下各國稅務環境的影響，並衡量相關投資優惠之適用性，以完整分析企業於各國營運的相關成本與優惠取得的可行性。

鍾佳縈建議，台資企業在投資時，必須從集團總部的觀點評估目前的控股架構、交易模式及集團的利潤配置，同時從投資與營運模式等面向評估，並適時尋求專業意見，以綜合評估未來資金運用，使投資計畫取得最有利位置，才能在面對碎鏈時代進行供應鏈調整以因應變局，使公司朝著永續經營目標邁進。

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