景氣何時好轉 王文淵：難說

台塑集團總裁王文淵昨天表示，全球景氣不佳起因在於美中關係不佳，加上俄烏戰爭與以哈戰爭，都是人為因素的政策操作，不能用產業供需的角度來看，因此很難說景氣何時會反轉。代工大廠和碩董事長童子賢則說，儘管看好明年景氣將優於今年，可是對人類的期望不要太高，哪裡又爆發衝突，馬上又陷入幾家歡樂幾家愁。

台塑集團上月將總部搬至內湖，王文淵昨與記者餐敘時被問到全球經濟景氣逆風時，他感慨說，「原本預期這波修正上半年就可以逐步復甦，但是因為人為干擾因素太多，現在只能期待明年會更好」。

王文淵說，美中貿易戰持續，加上烏俄戰爭、以哈戰爭等，都是人為因素影響全球政經局勢，原本今年初預估全球景氣大約半年可回暖，不料，雖然第三季有好些，但第四季又再度下滑。若以哈衝突再度擴大，對於油價、利差會更不利，且美中兩國角力仍會持續，到底景氣何時會復甦，必須觀察人為干預因素是否變小。

王文淵表示，美中兩大經濟體的角力將會繼續，美國想要拉大與中國的差距，但隨中國經濟成長趨緩，連帶美國企業無法從中國市場獲利，而美、中這兩個經濟體表現不好，全球經濟當然也會受到影響。

至於這段調整時間會持續多久，王文淵說，「很難說」，要看人為因素是否會降低，兩大經濟體不好，全球就不可能會好，產業的挑戰仍在。

童子賢則在出席二○二三年綠色科技新創獎勵競賽頒獎典禮時受訪表示，全球升息已進入尾聲，代表過去一年多美國用升息抑制通膨的措施似乎見效，當通膨緩解，利息就不需要維持高檔，趨勢將有助於經濟復甦。

就科技業庫存來看，童子賢說，如果產業不再受額外的戰爭、世局紛亂影響，過去一年業者去化庫存清得相當有效率，而原來較疲軟的需求面，也隨著新產品發表，需求有明顯回溫。

童子賢指出，第三季終端消費者的需求看來是回來了，「今年秋天已經看到一點點曙光」，在利息會下降、庫存已去化狀況下，加上需求又逐漸回溫，二○二四年大家祈禱峰迴路轉，疫情已經落幕、不要再打仗。

童子賢也看好全球景氣明年將優於今年，他開玩笑形容，「六十五分總是比五十九分好，最好是九十五分」，可是對人類的期望不要太高。

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