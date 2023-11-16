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引進印度移工 勞動部：定額漸進開放
我國將與印度簽署勞務合作備忘錄（ＭＯＵ）。勞動部表示，因應產業缺工補充人力，引進印度移工，初步規畫採定額漸進方式逐步開放，成效良好再擴大引進人數，最初定額多寡待ＭＯＵ簽訂後進一步討論。
勞動部勞動力發展署管理組長蘇裕國說，考量雇主聘雇意願、反應等因素，初步規畫以定額漸近、穩健方式逐步開放，若成效良好再擴大引進人數，開放行業別、引進名額、直聘或仲介模式，後續提報雙邊工作會議層級討論定案。
有網友憂心印度是不尊重女性的國家，若引進印度移工恐影響治安。勞動部說，據了解，印度勞工赴全世界各國工作近一千八百萬人，遍及歐美亞地區，我國有約兩千七百名印度勞工從事高科技產業等專業工作，不應對特定國家勞工預設性別及種族偏見。
勞動部說，我國與印度簽署ＭＯＵ後，雙方須透過工作層級會議討論後續開放行業數額、移工資格條件、雙邊法規調適及引進作業流程等配套；就業服務法規明定，移工須有當地國行為良好證明（無犯罪紀錄），始能申請簽證來台，引進勞工素質及條件均須符合規定。
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