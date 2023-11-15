ICT Solution Day 高擬真即時3D技術虛擬偶像吸睛

經濟部產業技術司今（15）日舉辦ICT Solution Day，現場展出20項科技研發成果，其中由經濟部科專衍生的豐趣科技，目前在台灣電子旅遊套票市占率超過8成、營收也已經破億，另一個亮點則是「AI虛擬偶像」，此項技術可5分鐘快速完成3D建模，擬真度相較大廠meta高出2倍，也邀請樂壇知名製作人陳子鴻參與，一同探討影音互動產業未來新型態服務。

經濟部產業技術司司長邱求慧表示，2022年我國服務業創造的產值超過13兆元，占GDP的61%，顯見服務業對於台灣的經濟及就業影響甚大，經濟部科技專案除了研發前瞻科技以外，服務科技也是政府投入的方向。

邱求慧指出，今天展出成果涵括智慧醫療、運動科技、智慧倉儲及新創四大領域，幾家新創業者都有著不錯的成績單。例如豐趣科技，其從工研院spin-off後獲雄獅集團投資，在疫情間靠著全新研發的全通路電子票券解決方案，及整合軟硬體、線上線下銷售與核銷的機制，成功爭取到國內50間大型旅遊景點導入與國內外重要銷售通路合作，目前為台灣電子旅遊票券龍頭廠商，每年服務近千萬旅遊人次，帶動上下游超過15億元的旅遊產值，同時也是今年經濟部「前瞻技術創業投資計畫」第一個通過的案例，這個計畫為新創企業提供研發補助，將透過經濟部及工研院創新技術移轉公司（ITIC）共同挹注資金來深化多國語系的AI語音互動，升級服務體驗並走向國際。

展會的另一個亮點是「AI虛擬偶像」，採用一站生成式3D模型建置技術，針對細緻複雜的人臉，僅需5分鐘快速建模，擬真度相較meta高出2倍，表情、毛髮、嘴形等更加細膩，預期在2030年前影音互動產值年複合成長將高達4成，本技術能普及到娛樂、遊戲、教育等影視內容產製，甚至有助於演唱會、展演、行銷等走向新型態，擴展應用於展演文創與虛實互動演唱會產業推動，在技術應用的廣度方面更有成效。

工研院董事長李世光表示，如何以科技化達成數位轉型一直是政府想要達成的目標。此次展覽中，會展現許多工研院近年來與業界攜手合作的數位革新成果，例如克服物流產業缺工的智慧倉儲方案、解決醫療院所偏鄉醫療資源不足的遠距醫療照護，以及提升體驗可跨越時空零距離的虛實運動與文化科技等。工研院將持續以科技的力量，協助產業開拓智慧新藍海，引領美好未來。

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