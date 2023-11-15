景氣何時反轉？王文淵：人為因素難用產業角度判斷
全球景氣不佳，台塑集團總裁王文淵今天表示，起因在於美中關係不佳，加上俄烏戰爭與以巴衝突，都是人為因素的政策操作，不能用產業供需的角度來看，因此很難說景氣何時會反轉。
王文淵今天與媒體餐敘，但一開始就表明不受訪，對於國內選前政治情勢乃至藍白合，都未做任何表態。
只有在被問及產業景氣時，王文淵表示，如果以巴衝突擴大，對於油價利差又更惡化，影響更是全面性的。他也說，美中的角力仍會持續，美國想要拉大與大陸的差距，當雙方一角力，大陸的經濟成長會趨緩，同時美國也無法從大陸市場賺錢。
至於這段調整時間會持續多久，王文淵說，「很難說」，要看人為因素是否會降低，兩大經濟體不好，全球就不可能會好，產業的挑戰仍在。
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