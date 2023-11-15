經濟部科專衍生豐趣科技 已躍居台灣旅遊電子票券龍頭

經濟部產業技術司今（15）日舉辦ICT Solution Day，現場展出多達20項服務科技的研發成果，其中由經濟部科專衍生的「豐趣科技」，目前在臺灣電子旅遊套票市占率超過8成、營收也已經破億，與臺灣9成以上知名景點的旅遊行程均有合作。

展中另一個亮點為以參與未來少女節目選拔的偶像藝人雨璇為原型創造的「AI虛擬偶像」，此項技術可5分鐘快速完成3D建模，擬真度相較大廠meta高出2倍，也邀請樂壇知名製作人陳子鴻參與，一同探討影音互動產業未來新型態服務。

經濟部產業技術司司長邱求慧表示，2022年我國服務業創造的產值超過13兆元，占GDP的61%，顯見服務業對於臺灣的經濟及就業影響甚大。經濟部科技專案除了研發前瞻科技以外，服務科技也是政府投入的方向。今天的展會技術司展出的成果涵括智慧醫療、運動科技、智慧倉儲及新創四大領域，特別是幾家新創業者都有著不錯的成績單。

他舉例豐趣科技，自從工研院spin-off後獲雄獅（2731）集團投資，在疫情間靠著全新研發的全通路電子票券解決方案，及整合軟硬體與線上線下銷售與核銷的機制，成功爭取到國內50間大型旅遊景點導入與國內外重要銷售通路（如：Klook，KKDay與iBon等）合作，目前為臺灣電子旅遊票券龍頭廠商，每年服務近千萬的旅遊人次，帶動上下游超過15億元的旅遊產值，同時也是今年經濟部「前瞻技術創業投資計畫」第一個通過的案例，這個計畫係為新創企業提供研發補助，將透過經濟部及工研院創新技術移轉公司（ITIC）共同挹注資金來深化多國語系的AI語音互動，升級服務體驗並走向國際。

展會的另一個亮點「AI虛擬偶像」，是採用一站生成式3D模型建置技術，針對細緻複雜的人臉，僅需5分鐘快速建模，擬真度相較meta高出2倍，表情、毛髮、嘴形等更加細膩，預期在2030年前影音互動產值年複合成長將高達4成，本技術能普及到娛樂、遊戲、教育等影視內容產製，甚至有助於演唱會、展演、行銷等走向新型態，擴展應用於展演文創與虛實互動演唱會產業推動，在技術應用的廣度方面更有成效。展望未來，產業技術司在服務科技的發展重點，包括GAI應用研發、運動科技、物流倉儲及智慧醫療等面向，掌握服務科技產業先機。

工研院董事長李世光表示，如何以科技化達成數位轉型一直是政府想要達成的目標。此次展覽中，會展現許多工研院近年來與業界攜手合作的數位革新成果，例如：克服物流產業缺工的智慧倉儲方案、解決醫療院所偏鄉醫療資源不足的遠距醫療照護，以及提升體驗可跨越時空零距離的虛實運動與文化科技等。工研院將持續以科技的力量，協助產業開拓智慧新藍海，引領美好未來。

今年ICT Solution Day展出聚焦智慧醫療、運動科技、智慧倉儲、新創等四大領域服務創新應用，除了新創領域的豐趣科技，文化領域的AI虛擬偶像，另外還有醫療照護領域的「醫咖GO」搭配iMAS智慧醫療資訊平台，透過5G行動連結到後台智慧雲端，目前已與彰化基督教醫院、嘉義國泰長照中心合作，實際在10個縣市運作、使用者超過5,000多人，讓居家/偏鄉醫療照護不中斷，成為AI遠距醫療技術產業創新的經典案例。更有跨領域新創宇康醫電，透過智能互動、即時感測、AI等技術，結合輕艇激流運動，並藉由自創划槳上配置的動作感測器，即時感測參與者划槳動作，使得參與者深入其境、營造沉浸式體驗，也期望為智能復健及健康運動應用領域，帶來全面性的跨領域創新解決方案。 ICT Solution Day登場，各界參與踴躍。圖前排左起：台灣國際物流暨供應鏈協會理事長劉詩宗、台灣銀髮產業協會理事長李宗勇、工研院董事長李世光、經濟部產業技術司司長邱求慧、行政院政務委員張景森、政大科管智財所講座教授吳思華、華碩雲端暨台智雲總經理吳漢章、中華民國物流協會理事長王清風。後排左起：台灣全球商貿運籌發展協會秘書長林鳳蘭、全國商業總會主任楊琦琳、資訊軟體協會處長陳玉琴、豐趣科技總經理裘以嘉、工研院服科中心執行長鄭仁傑、台灣冷鏈協會秘書長王祥芝、台灣服務業聯盟秘書長蘇美華、無店面零售商業同業公會秘書長許生忠、台灣服務科學學會秘書長傅佩娸。工研院／提供 豐趣科技在臺灣電子旅遊套票市占率超過8成、營收破億，與臺灣9成以上知名景點的旅遊行程均有合作，後續在經濟部的支持及工研院旗下的「創新工業技術移轉公司」協助下，將深化多國語系的AI語音互動，升級服務體驗走向國際。圖左起：豐趣科技總經理裘以嘉、經濟部產業技術司司長邱求慧、行政院政務委員張景森、工研院董事長李世光、工研院服科中心執行長鄭仁傑。工研院／提供 醫咖GO搭配iMAS智慧醫療資訊平台，提供完整遠距醫療解決方案，目前已與彰化基督教醫院、嘉義國泰長照中心合作，實際在10個縣市運作、使用者超過5,000人。圖左起：工研院服科中心組長黃素珍、工研院董事長李世光、經濟部產業技術司司長邱求慧、行政院政務委員張景森、工研院服科中心執行長鄭仁傑。工研院／提供 經濟部產業技術司15日舉辦ICT Solution Day，展出智慧醫療、運動科技、智慧倉儲及新創四大領域。圖左起：工研院董事長李世光、經濟部產業技術司司長邱求慧、行政院政務委員張景森、宇康醫電總經理盧東宏、工研院服科中心執行長鄭仁傑。工研院／提供

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