缺工問題惡化！ 企業招募成功率降到二成 平均花48天

缺工海嘯來襲，缺工問題持續惡化。找人難，企業招募時間拉更長，成功率又更低。根據104人力銀行今（15）日發布的最新《人資FBI調查報告》顯示，企業招募從面試到到職，成功率僅二成，成功率比上一個年度下降1.1個百分點；平均招募天數47.7天，比上一年多2.2天。

為什麼企業找人難？104人力銀行調查發現，主因薪資福利缺乏競爭力、企業知名度低。其中，有感「薪資/福利競爭力不足」的企業，提升4.3個百分點；有感「企業知名度低」提升3.9個百分點，為企業招募困難的兩大痛點。

尤其值得注意的是，近來通膨惡化，員工求職與轉職時皆首重經濟報酬。根據104人力銀行調查發現，員工求職時最在意的因素為「薪資條件符合期待」佔比33.6%，與第二名「上班地點交通位置方便」8%比例懸殊。

另，104人力銀行觀察2023年員工轉換工作的首要原因也是「薪水太低」46.5%，後依排序為「不喜歡主管的領導風格」26.9%、「公司制度不佳」25%，其中「公司制度不佳」為服務業普遍轉換工作的原因。

為改善人才招募困難，104人力銀行還發現，21.8%的企業想透過校園經營(學生企業實習、校園徵才、建教合作)延攬人才的意願增加，創四年來新高，疫情前2020年為17.7%。

此外，104人力銀行還發現，過去三年疫情同步推升企業人資作業數位化，包括人員招募採AI/視訊面談、員工培訓採線上/遠端與OMO(online merge offline)學習的比例逐年提升。

44%的企業想使用AI／線上視訊面談，比疫情前的2020年大幅高出17.3個百分點。在此同時，49.2%的求職者有線上面試的經驗，81.0%的求職者能接受「透過線上視訊產品進行面試」。62.1%的企業人資已e化，比2020年的49.2%明顯增加。

23.4%的企業漸以線上/遠端學習、與OMO（online merge offline）學習為培育資源主力，但有84.9%的企表示曾遇到難題，「員工參與培育課程意願低落」與「無足夠的育才經費」。另一方面，84.4%的員工表達，若企業提供培訓資源會想參加，除非內容與現有工作無關、或課程時間為非上班時間，但公司不提供補休或加班。

104人力銀行已連續12年發布《人資FBI調查報告》，涵蓋人資關鍵作業（Function）、預算（Budget）、與關鍵指標（Indicator）等三大主題，並結合HR招募困境與時事，解決企業人資難題。本次針對企業人資與用人主管進行網路調查，總計回收1,112份樣本，抽樣誤差±3%內。

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