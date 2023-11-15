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我將與印度簽勞務 MOU 引進10萬名印度移工？勞動部說話了

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
勞動部長許銘春。本報資料照片
勞動部長許銘春。本報資料照片

我國將與印度簽署勞務合作備忘錄（MOU），勞動部今（15）日表示，引進印度移工是為因應產業缺工補充人力，積極回應各界期待新增移工來源國，以利雇主多元選擇，會循序按照我國規定引進，並無外電報導立即引進10萬印度移工之說。在落實社會安定及促進經濟發展前提下，將持續透過台印度雙方工作層級協商後續執行計畫，以確保勞工素質，不得影響社會安定，補充產業缺工需求。

勞動部表示，印度勞工赴全世界各國工作約近1,800萬人，工作國家遍及歐美亞地區，包括澳洲、日本、新加坡、美國、英國、沙烏地阿拉伯等國，我國目前也有印度勞工從事專業工作約計2,700人，包含高科技產業等業別，工作表現獲雇主肯定。

勞動部表示，全球多個國家都有引進印度勞工經驗，不應對特定國家勞工預設性別及種族偏見。另我國與印度經貿關係緊密，且印度為新南向重要國家，雙邊推展勞工合作關係是重要工作之一。

勞動部表示，我國與印度簽署MOU後，台印度雙方仍須透過工作層級會議，討論後續開放行業數額、移工資格條件、雙邊法規調適及引進作業流程等配套，而且就業服務法規已明定，移工必須有當地國行為良好證明（無犯罪紀錄），始能申請簽證來台，引進勞工素質及條件均需符合規定。勞動部也再次強調，移工引進應有助於經濟社會發展及不影響社會安定，將採循序漸進、穩健務實態度，審慎規劃開放引進，並無外電所稱立即引進10萬印度移工之情形。此外，對於印度移工語言能力、專業能力、學經歷及行為良好等資格條件，以及妥善規範印度移工來源地區等，勞動部均會納入審視評估，以符合我國需求。

我國面臨少子化、高齡化及缺工問題，目前移工來源國家有限，各界均要求政府應積極開發新增移工來源國，以協助產業及社會缺工需求。因此，勞動部將秉持互惠互利基礎，並在不影響國人就業、社會安定、健康防疫等前提下，與印度方持續協商後續進程，以符合國家整體利益。

印度 移工 勞動部

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